„Figarinos Fahrradladen“: Beliebter MDR TWEENS-Podcast geht auf Weihnachtstour

Leipzig (ots)

Raschid Daniel Sidgi schlüpft wieder live vor Ort in die Rollen von Figarino und Kater Long John. So lässt er „Figarinos Fahrradladen“ lebendig werden, wenn der erfolgreiche Kinderhörspiel-Podcast von MDR TWEENS in der Vorweihnachtszeit wieder auf Tour durch mitteldeutsche Schulen geht.

Ab sofort können sich Lehrerinnen und Lehrer mit Ihren Klassen für diese besondere Art des Unterrichts bewerben und mitteldeutsche Grundschulkinder ab dem 2. Dezember an fünf Dezember-Terminen darüber staunen, wie ihr Lieblings-Podcast „Figarinos Fahrradladen“ entsteht. Sie lernen Raschid Daniel Sidgi kennen, der gleich beiden Hauptfiguren seine Stimme leiht – dem Fahrradschrauber Figarino und dem Piratenkater Long John.

Der Schauspieler und Synchronsprecher freut sich schon jetzt: „Figarino und Long John sind einfach zwei herrliche Charaktere, die es unheimlich Spaß macht zu spielen. Irgendwie kann ich dieses ungleiche Paar total gut verstehen und fühle mich mit ihnen verwandt. Und tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten: Ich bin genauso unordentlich wie Figarino, und liebe Lyrik genauso wie Long John“

Bei Raschids Besuch erhalten die Schulklassen einen Einblick in die Produktion einer Folge, erfahren wie er sich vorbereitet und seine beiden Rollen schauspielerisch umsetzt. Natürlich wird er auch ein kleines Hörspiel für die Kinder live performen. Zeit für Fragen rund um „Figarinos Fahrradladen“ ist ebenfalls eingeplant: Wie schafft Raschid es, Figarino und Kater Long John so unterschiedlich darzustellen? Und wie viele Menschen arbeiten überhaupt am Podcast „Figarinos Fahrradladen“?

Die ca. 60-minütigen Besuche werden an folgenden Terminen stattfinden:

02.12.24 / 03.12.24 / 12.12.24 / 13.12.24 / 16.12.24 jeweils in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr.

Der Bewerbungszeitraum für „Figarinos Fahrradladen auf Tour“ läuft ab sofort bis zum 27.11.2024. Grundschulklassen, jeweils vertreten durch die Klassenleitung, können sich über www.mdrtweens.de bewerben.

