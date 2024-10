MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Die Taylor Swift Story" geht weiter: Erfolgreicher Podcast von ARD Kultur bekommt exklusive Bonus-Folge

Passend zur bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl veröffentlicht ARD Kultur eine exklusive Bonus-Folge des Podcasts „Die Taylor Swift Story“. Die Hosts Vanessa Mai und Gizem Celik beleuchten den politischen Einfluss der Pop-Ikone Taylor Swift, die kürzlich ihre Unterstützung für Kamala Harris angekündigt hat. Ab 1. November in der ARD Audiothek ( https://1.ard.de/TaylorSwiftStory) und auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Kristian Costa-Zahn, ARD Kultur-Programmgeschäftsführer und Head of Content: „Mit der exklusiven Bonus-Folge setzen wir ein klares Zeichen in den aktuellen Debatten rund um Taylor Swift seit dem Sommer 2024. ‚Die Taylor Swift Story‘ ist unser bisher erfolgreichster Podcast in diesem Jahr – ein Erfolg, der uns besonders stolz macht. Umso mehr freuen wir uns, pünktlich zur US-Wahl eine Sonderfolge präsentieren zu können.“

In der neuen Folge thematisieren die beiden Hosts – die Künstlerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik – die jüngsten Ereignisse rund um Taylor Swift, darunter ihre Konzertabsagen in Wien und das lange Schweigen des Stars dazu. Außerdem beleuchten sie Swifts politisches Engagement und den möglichen Einfluss ihrer Unterstützung der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin auf die Wahl. Darüber hinaus diskutieren sie mit Expertinnen und Experten über Swifts Rolle in der politischen und gesellschaftlichen Landschaft, einschließlich der Sicherheitsbedrohungen bei ihren Konzerten und sprechen über die Kritik an ihrer Krisenkommunikation und der Vermarktung ihres neuen Albums „The Tortured Poets Department“.

Der sechsteilige Podcast "Die Taylor Swift Story" war im Mai dieses Jahres kurz vor den Deutschland-Konzerten des Pop-Stars gestartet und hat sich mit durchschnittlich sechsstelligen Abrufen pro Folge in kurzer Zeit zum bisher erfolgreichsten Podcast von ARD Kultur 2024 entwickelt. Der Podcast beleuchtet die außergewöhnliche Karriere von Taylor Swift und zeigt, wie die Sängerin nicht nur die Musikwelt, sondern auch die Popkultur nachhaltig verändert und geprägt hat.

Vanessa Mai über den Erfolg des Podcasts: „Dass 'Die Taylor Swift Story' so gut ankommt, zeigt, wie groß das Interesse an Taylor und ihrer unglaublichen Karriere ist. Es freut mich wahnsinnig, dass unser Podcast Kritikerinnen und Kritiker, Fans und Hörerende aus allen Altersgruppen anspricht und inspiriert.“

Gizem Celik über die neue Folge: „In dieser Bonus-Folge zeigen wir, dass Taylor Swifts Macht weit über die Musikbranche hinausgeht. Sie spricht Themen an, die von gesellschaftlicher Verantwortung über Feminismus bis hin zu aktuellen politischen Fragen reichen. Gerade in einem US-Wahljahr wird klar, dass sie nicht nur als Sängerin Einfluss nimmt, sondern eine Stimme für ihre Generation ist. Dabei ist sie natürlich auch viel Kritik ausgesetzt und wir schauen uns genau an, ob diese Kritik gerechtfertigt ist.“

Die Bonus-Folge ist ab 1. November in der in der ARD Audiothek oder unter www.ardkultur.de und auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Dort sind auch alle und alle bisherigen Episoden des Podcasts zu finden. „Die Taylor Swift Story“ ist eine Produktion der FLOW media company GmbH im Auftrag von ARD Kultur.

https://1.ard.de/TaylorSwiftStory

„Die Taylor Swift Story" ist eine Produktion von FLOW media company GmbH für ARD KULTUR. Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Maria Mathias (Redaktion) sind seitens ARD Kultur für das Projekt verantwortlich sowie Sabrina Andorfer (Head of Audio & Podcast), Eva Hoos (Executive Producer Audio) und Farina Fricke (Digital Strategie) von FLOW media company GmbH.

