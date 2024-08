Straubinger Tagblatt

Söder

Straubing (ots)

(...) Ihm geht es bei seinen Äußerungen im Sommerinterview vor allem um zwei Botschaften. Eine ist an die Grünen gerichtet, die der Union Avancen machen: Wenn ihr mit der Union regieren wollt, werdet ihr dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. Die andere richtet sich an CDU, aus der unterschiedliche Signale an die Sonnenblumenpartei ausgesandt werden. Während etwa CDU-General Carsten Linnemann ihnen eine Abfuhr erteilt, werben die Chefs schwarz-grüner Regierungen, Hendrik Wüst und Daniel Günther, für entsprechende Bündnisse im Bund. Doch, und das ist Söders zweite Botschaft: Ohne seine CSU geht nichts.

