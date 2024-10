MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR erneut Kooperationspartner für das größte deutsche Wissenschaftsfestival SILBERSALZ

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Wenn sich vom 30. Oktober bis 3. November zum 7. Mal Tür und Tor in Halle (Saale) für das SILBERSALZ Science & Media Festival öffnen, ist der MDR auch in diesem Jahr wieder ein starker Kooperationspartner für das internationale Wissenschaftsfestival.

An fünf Festivaltagen lädt das SILBERSALZ vom 30. Oktober bis 3. November 2024 zu über 70 kostenfreien Formaten an zehn Veranstaltungsorten in Halle (Saale) ein: packende Filme, herausragende Diskussionsrunden und Vorträge sowie einzigartige Events und Installationen zu relevanten und spannenden Themen. Der MDR bildet das Festivalgeschehen und einzelne Themen crossmedial in seinen Programmen ab – online, im Radio und im Fernsehen, z. B. im „ARD-Mittagsmagazin“ im Ersten. Alle Beiträge werden auf mdr.de/silbersalz gebündelt.

MDR-Programmdirektorin Jana Brandt: „Das SILBERSALZ Science & Media Festival ist das größte Wissenschaftsfestival Deutschlands und das direkt vor unserer Haustür. Daher ist es uns wichtig, das Festival und den Wissenschaftsstandort Halle als Kooperationspartner mit medialer Abbildung und Inhalten zu stärken. Außerdem fördern wir die Wissenschaftskommunikation innerhalb der Industry Days, um drängende wissenschaftliche und gesellschaftlich relevante Themen voranzubringen.“

Neben tagesaktuellen Berichten zu den vielfältigen Themen des Festivals – wie dem Strukturwandel in Mitteldeutschland oder der Orientierung in Krisenzeiten – widmen sich einzelne Formate besonderen Schwerpunkten wie Vulkanen, dem wieder modern werdenden Bauen mit Lehm oder dem Thema Wissenschaftsfreiheit. Dazu hat Karsten Möbius im MDR-WISSEN-Podcast „Große Fragen in zehn Minuten „den Psychologen und Wissenschaftskommunikator Leon Windscheid zu Gast. Zum Start des Festivals stellen sie sich gemeinsam die Frage: Was ist Freiheit? MDR KULTUR bespricht mit Jutta Allmendinger die Themen Strukturwandel und Gleichberechtigung.

Mit „Hört Hin – Mitteldeutschland spricht“ beteiligt sich der MDR mit einem besonderen Filmprojekt zum Thema „Freiheit“ beim SILBERSALZ Festival. Einhundert Originaltöne aus Mitteldeutschland wurden dazu gesammelt. Der Film wird auf dem Festival laufen und zeigt eindrücklich, welche Bandbreite an Gefühlen, Meinungen und Assoziationen der Begriff „Freiheit“ in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hervorruft. Audioausschnitte aus den gesammelten 100 Stimmen werden zudem vom SILBERSALZ Festival über sogenannte Zwitscherboxen an verschiedenen Orten in Halle (Saale) zu hören sein.

Außerdem lobt der MDR erneut den MDR Science & Media Award aus. Gesucht ist ein eindrucksvoller Film, der sich mit einem besonderen Blick einem wissenschaftlichen und gesellschaftlich-relevanten Thema widmet. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro und der Film wird im MDR-Fernsehen gezeigt. Hier strahlt der MDR auch den letztjährigen Gewinnerbeitrag „Sharks: The Secret Adventure“ am 20. Oktober um 23.05 Uhr aus. Dieser Film erzählt die Geschichte eines dreijährigen Abenteuers in verschiedenen Teilen der Welt. Ein Team untersucht mit hochspezialisierten Kameraleuten und spezieller Technik die Weibchen von drei sehr unterschiedlichen Hai-Arten und schafft es dabei, die Forschungsarbeit an Flossen und Haut aus ungewöhnlich naher Perspektive zu dokumentieren. Der Film ist dann auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Im Rahmen der Industry Days auf dem Silbersalz Festival engagiert sich der MDR außerdem für die Förderung von Wissenschaftskommunikation und agiert als Partner für die Master School des Documentary Campus, bei der spannende Filmprojekte zu relevanten Themen unserer Zeit gepitcht werden. Hier kommen Wissenschafts- und Medienexperten im Namen der Wissenschaftskommunikation zusammen. Diese Master Pitches sind ein Forum mit internationalen Gästen aus der Branche und bieten einen professionellen Rahmen, um Projekte weiterzuentwickeln.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell