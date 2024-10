„kino.to – die verbotene Streamingrevolution“: Podcast von MDR und ARD Kultur über die Geschichte des illegalen Filmportals

Leipzig (ots) - Das Handwerk ist Kern und wesentlicher Teil des Mittelstandes in Deutschland. Als große Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe nimmt es maßgeblichen Einfluss auf das öffentliche Leben. Um das Handwerk als Motor für Entwicklung, Wachstum und Wohlstand in all seinem Facettenreichtum zu stärken, stellt der MDR in seinen Programmen erneut für eine Woche – vom 21. bis 27. Oktober – das Handwerk in den ...

mehr