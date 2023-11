MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Ralf Ludwig startet als neuer MDR-Intendant: „Wir wollen auch in Zukunft ein ‚MDR für alle‘ und Vertrauensanker bleiben“

Leipzig

Ralf Ludwig ist neuer Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Heute beginnt die sechsjährige Amtszeit des 55-Jährigen. Ludwig war bisher Verwaltungsdirektor des MDR. Er wurde im März 2023 vom MDR-Rundfunkrat gewählt. Ralf Ludwig folgt auf Karola Wille, deren 12-jährige Amtszeit am 31. Oktober 2023 endete.

Zum Amtsantritt erklärt der neue MDR-Intendant Ralf Ludwig:

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Unsere demokratische Gesellschaft braucht einen starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine freie Meinungsbildung. Wir sind für die Menschen da und werden deshalb unseren eingeschlagenen Kurs fortsetzen, mit unseren Angeboten in der digitalen und in der linearen Welt auch in Zukunft ein ‚MDR für alle‘ zu sein. Ich werde mich mit ganzer Kraft gemeinsam mit allen Mitarbeitenden dafür einsetzen, dass der MDR als modernes und gemeinwohlorientiertes Medienhaus ein stabiler Vertrauensanker für die Menschen in Mitteldeutschland und darüber hinaus bleibt. Uns ist klar, dass wir uns dieses Vertrauen täglich neu erarbeiten müssen mit vielfältigen und hochwertigen Angeboten und mit großem Verantwortungsbewusstsein in unserem Handeln. Und als Mitglied der ARD-Familie wird der MDR auch weiterhin den begonnenen Reform-Kurs aktiv unterstützen und mitgestalten.“

Ludwig bedankt sich außerdem sehr herzlich bei der ehemaligen Intendantin Karola Wille:

„Karola Wille hat den MDR seit 2011 als Intendantin neu aufgestellt und ins digitale Zeitalter geführt. Sie hat den MDR in den vergangenen Jahren mit Leidenschaft, visionären Entscheidungen und Beharrlichkeit zu einem modernen crossmedialen Medienhaus für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geformt. Dafür gebührt Ihr großer Dank und Anerkennung.“

Eine Amtszeit des MDR-Intendanten ist auf sechs Jahre festgelegt. Die bisherigen MDR-Intendanten waren: Udo Reiter (1991-2011) und Karola Wille (2011-2023).

Vita Ralf Ludwig:

geboren am 16.06.1968 in Borna

verheiratet, eine Tochter

1988 Abitur und zugleich Berufsabschluss als Instandhaltungsmechaniker, anschließend Tätigkeit im erlernten Beruf, Wehr- und Zivildienst

1991 Studium der Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre, an der Universität Leipzig, im April 1996 erfolgreicher Studienabschluss als Diplom-Kaufmann

anschließend Tätigkeit als Prüfer bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft WIBERA Leipzig – Wirtschaftsberatung AG

August 1999 Einstellung beim MDR, zunächst als 1. Sachbearbeiter, ab Oktober 2000 als Referent im Büro des Verwaltungsdirektors

seit Januar 2002 Leitung der Hauptabteilung Finanzen; von April 2011 bis Januar 2012 und seit August 2015 kommissarisch eingesetzter Verwaltungsdirektor

2015 Berufung zum Verwaltungsdirektor des MDR

2020 Berufung für eine zweite Amtszeit zum Verwaltungsdirektor des MDR

seit Januar 2020 ist der MDR-Verwaltungsdirektor mit der Wahrnehmung der Vertretung der Intendantin betraut

