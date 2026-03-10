PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Krings: Iran-Krieg: Migrationskrise wie 2015 verhindern

Berlin (ots)

Europa darf nicht zum Ziel für iranische Mullah-Anhänger werden

Der Krieg im Iran führt bereits zu vermehrten Grenzübertritten von Iranern ins Nachbarland Türkei. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings:

"Es ist dem iranischen Volk und der gesamten Welt zu wünschen, dass wir derzeit die Schlussphase des verbrecherischen Mullah-Regimes erleben. Gleichwohl muss sich Europa auf die Möglichkeit eines längeren Konflikts im Iran einstellen. Bei einem Krieg in der Nachbarschaft heißt das auch, auf eine anwachsende Migrationsbewegung vorbereitet zu sein. Schon jetzt werden vermehrte Grenzübertritte aus dem Iran ins türkische Nachbarland registriert.

Die EU-Kommission muss die Türkei bei der Aufnahme der iranischen Flüchtlinge unterstützen, damit kein Druck zur illegalen Weiterwanderung nach Europa entsteht. Denn wer sich in der Türkei aufhält, ist bereits in Sicherheit. Es ist auch im Interesse der Iraner, möglichst nah an der Heimat bleiben zu können. Europa und unsere Nachbarstaaten dürfen keine erneute unkontrollierte Migrationskrise wie 2015 zulassen.

Iranische Asylbewerber, die dennoch nach Europa gelangen, müssen ausnahmslos an der EU-Außengrenze erfasst und registriert werden. Das ist geltendes EU-Recht und muss überall angewendet werden. Entscheidend ist, dass die neuen Außengrenzverfahren so schnell wie möglich eingeführt werden. Nach dem neuen EU-Asylsystem können Asylverfahren noch vor der Einreise direkt an der Grenze stattfinden. Dabei muss klar sein: Unterstützer des iranischen Regimes dürfen keine Chance auf eine Einreise nach Europa haben. Wer die Terror-Mullahs unterstützt, hat im Iran aktuell keine Verfolgung zu befürchten. Und im Hinblick auf eine hoffentlich künftig ins Amt kommende demokratische Regierung gehen wir von einem rechtsstaatlichen Umgang mit allen Bürgern ihres Landes aus. Unterstützer des gegenwärtigen Regimes dürfen daher nicht auf Aufnahme bei uns hoffen. Ihre Asylanträge sind direkt an der Außengrenze abzulehnen."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 05.03.2026 – 10:53

    Stegemann/Borchardt: Krankenhausreform wird deutlich praxistauglicher gestaltet

    Berlin (ots) - Koalition schließt erstes großes strukturpolitisches Vorhaben im Gesundheitsbereich ab Der Bundestag will am morgigen Freitag der Anpassung der Krankenhausreform zustimmen. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, und die gesundheitspolitische Sprecherin Simone Borchardt: Albert Stegemann: "Mit ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 17:21

    Steiniger/Färber: Weidetiere werden besser vor Wölfen geschützt

    Berlin (ots) - Änderung des Bundesjagdgesetzes ermöglicht effektives Wolfsmanagement Der Bundestag will am morgigen Donnerstag das Bundesjagdgesetz ändern und damit die Jagd von Wölfen erlauben. Dazu erklären der Sprecher für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Steiniger, sowie der zuständige Berichterstatter, Hermann ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:30

    Müller/Mack: Kleine Kommunen bei Wärmeplanung entlastet

    Berlin (ots) - Reform des Wärmeplanungsgesetz Teil der Eckpunkte Mit den Eckpunkten des Gebäudemodernisierungsgesetzes wurden auch Entlastungen bei der kommunalen Wärmeplanung für kleine Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern vereinbart. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, Klaus Mack: Sepp Müller: "Wir ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren