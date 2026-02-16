Bulgari Deutschland GmbH

BVLGARI x CONSTANTIN Event Berlin

DINE & DANCE

Berlin, 15. Februar 2026 - Anlässlich der Berlinale lud Bvlgari gemeinsam mit Constantin Film zu seinem legendären Dine & Dance Event in das ikonische Grill Royal ein.

Bvlgari und Constantin Film begrüßten das Who-is-Who des deutschen Films sowie einige internationale Schauspieler - Bvlgari Friends of the Brand Emilia Schüle und Harriet Herbig-Matten sowie Iris Berben, Haley Lu Richardson, Ali Ahn und viele weitere - zu einer glamourösen Dinner-Party.

Das Event feierte den Film und das prächtige Design seiner zeitlosen, ikonischen Kreationen - Serpenti, B.zero1, Tubogas und Octo.

