Bulgari Deutschland GmbH

BVLGARI x CONSTANTIN Event Berlin

  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

DINE & DANCE

Berlin, 15. Februar 2026 - Anlässlich der Berlinale lud Bvlgari gemeinsam mit Constantin Film zu seinem legendären Dine & Dance Event in das ikonische Grill Royal ein.

Bvlgari und Constantin Film begrüßten das Who-is-Who des deutschen Films sowie einige internationale Schauspieler - Bvlgari Friends of the Brand Emilia Schüle und Harriet Herbig-Matten sowie Iris Berben, Haley Lu Richardson, Ali Ahn und viele weitere - zu einer glamourösen Dinner-Party.

Das Event feierte den Film und das prächtige Design seiner zeitlosen, ikonischen Kreationen - Serpenti, B.zero1, Tubogas und Octo.

Credit Pat Domingo: https://www.picdrop.com/patdomingo/oQpGqeTmGi

Pressekontakt:

Michaela Hartig
Head of PR Northern Europe
Bulgari (Deutschland) GmbH
Thierschplatz 6
D-80538 Munich
Mobile +49 (0)151 14787539
michaela.hartig@bulgari.com

Original-Content von: Bulgari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

