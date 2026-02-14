Bulgari Deutschland GmbH

Golden Globes x Bvlgari

Zelebrieren den Film bei einem exklusiven Branchentreffen im Rahmen der Berlinale

Berlin (ots)

Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr, lud Bvlgari erneut gemeinsam mit den Golden Globes zu einem Get-together im China Club ein. Dieses besondere Event vereinte zum zweiten Mal zwei weltweit bekannte Institutionen - Bvlgari, das Symbol für italienischen Luxus und zeitlose Eleganz, und die Golden Globes, die für Exzellenz in der Filmindustrie stehen.

Begrüßt von Gastgeberin Helen Höhne, President Golden Globes, sowie Benjamin Beaufils, Bvlgari Managing Director Europe, genossen die geladenen Gäste den kulturellen Austausch in einer persönlichen Atmosphäre. Unter den prominenten Vertretern der Filmbranche waren bekannte Persönlichkeiten wie Iris Berben, Veronika Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug, Jeanne Goursaud, Lea Drinda, Tom Wlaschiha und viele mehr.

Bvlgari und die Golden Globes verbindet eine gemeinsame Vision: Den deutschen Film in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und auf ein internationales Level zu heben.

