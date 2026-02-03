Lotto Hamburg

Wechsel in der Geschäftsführung von LOTTO Hamburg

Henning D. Thiele folgt auf Michael Heinrich als Geschäftsführer der städtischen Lotteriegesellschaft

Hamburg (ots)

Am 1. Februar 2026 ist Henning D. Thiele in die Geschäftsführung von LOTTO Hamburg eingetreten. Damit beginnt der Wechsel in der Leitung des städtischen Lotterieanbieters. Henning D. Thiele (55) wird die bisher von Michael Heinrich verantworteten Bereiche, insbesondere IT, Finanzen und Resilienz, übernehmen. Michael Heinrich (66) verabschiedet sich nach mehr als 14 Jahren Tätigkeit im Unternehmen Ende Februar in den Ruhestand.

Der für die Bereiche Marketing und Vertrieb sowie Personal verantwortliche Geschäftsführer Torsten Meinberg (65) wird Henning D. Thiele noch einige Zeit mit seiner Erfahrung zur Seite stehen, bevor auch für ihn 2027 eine Nachfolge ansteht.

Der Diplom-Kaufmann Henning D. Thiele wurde vom Aufsichtsrat nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren berufen. Er war zuvor in Unternehmensberatungen sowie langjährig als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens tätig.

Dr. Andreas Dressel, Senator für Finanzen und Bezirke, betont: "Henning D. Thiele verfügt über langjährige, profunde kaufmännische Expertise. Für unser Unternehmen LOTTO Hamburg ein echter Gewinn. Ich danke dem scheidenden Geschäftsführer Michael Heinrich für seinen großen Einsatz in den zurückliegenden Jahren."

Der Diplom-Kaufmann Michael Heinrich war Ende 2011 von der Finanzbehörde zur städtischen LOTTO Hamburg GmbH gewechselt. Zuvor war er in der Wirtschaftsbehörde und in der Finanzbehörde unter anderem für städtische Beteiligungsgesellschaften zuständig gewesen.

LOTTO-Geschäftsführer Torsten Meinberg lobte die hervorragende und engagierte Arbeit seines Kollegen: "Michael Heinrich hat für LOTTO Hamburg vielfältige Veränderungen gesteuert, insbesondere die Modernisierung der Technik, die für das Spielerlebnis der Kunden in den fast 400 dezentralen LOTTO-Annahmestellen und im Internet sowie für die interne Abwicklung der Lotterien eingesetzt wird. Damit wurde die städtische Lotteriegesellschaft zukunftssicher aufgestellt."

Dass diese Modernisierung erfolgreich war, lässt sich auch daran ablesen, dass die jährlichen Spieleinsätze der von LOTTO Hamburg angebotenen Glücksspielprodukte in der Zeit der Geschäftsführertätigkeit von Michael Heinrich um rund 20 Prozent auf 176 Mio. Euro (2025) angestiegen sind und der erst seit 2012 erlaubte Verkauf über den LOTTO-Hamburg-Webshop inzwischen einen Anteil von mehr als 14 Prozent erreicht hat.

Von 2015 bis 2018 koordinierte LOTTO Hamburg als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) die Zusammenarbeit der 16 Landeslotterie-Gesellschaften. Michael Heinrich organisierte im DLTB die lotterietechnische Abwicklung der Lotterien, zu denen auch LOTTO 6aus49, Eurojackpot und GlücksSpirale gehören.

Digitalisierung und IT-Sicherheit bleiben wichtige Herausforderungen

Als neuer Geschäftsführer wird Henning D. Thiele die Digitalisierung der Backoffice-Prozesse fortführen und sich den immer neuen Anforderungen der IT-Sicherheit stellen. Mit kundenorientierten Angeboten und neuen Produkten wird LOTTO Hamburg auch in Zukunft für alle Hamburger ein attraktives und sicheres Glücksspielangebot bereitstellen.

Vom Erfolg des Unternehmens profitiert neben den vielen kleinen und großen Gewinnern auch das Gemeinwohl. Denn die städtische Lotteriegesellschaft führt gut ein Drittel der Spielerlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. So fließen jährlich über 50 Millionen Euro als Konzessionsabgabe und Lotteriesteuer in den Hamburger Haushalt und als Zweckabgaben an Destinatäre, die damit ihre Arbeit in den Bereichen Sport und Denkmalschutz sowie soziale Projekte und den Umwelt- und Katastrophenschutz finanzieren können.

Insgesamt haben sich die Gemeinwohlbeiträge in den Jahren 2012 bis 2025 auf rund 815 Millionen Euro summiert. Zu den Gemeinwohlabgaben zählen die Lotteriesteuer, die Konzessionsabgabe, die Zweckabgaben an Destinatäre und das Ergebnis vor Steuern.

Über LOTTO Hamburg

Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den über 380 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter lotto-hh.de präsent, sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.

