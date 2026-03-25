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New8: ZDF stellt zusammen mit Partnern in Lille neue Serienprojekte vor

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Mainz (ots)

Im Rahmen des internationalen Serienfestivals "Series Mania" in Lille wurden am Mittwoch, 25. März 2026, die neuen Serienprojekte der öffentlich-rechtlichen Kooperation New8 vorgestellt.

Nach der Ankündigung Anfang des Jahres, dass die Partner ihr erfolgreiches Koproduktionsmodell fortsetzen, unterstreicht die Koproduktionsinitiative im fiktionalen Bereich ihre enge Zusammenarbeit mit der Realisierung von acht weiteren hochwertige Serien. Die öffentlich-rechtlichen Sender SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE (Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien), NPO (Niederlande) und ZDF (Deutschland) zeigen mit dieser Bandbreite europäischer Produktionen gesellschaftliche Vielfalt, die über Ländergrenzen hinausgeht. Zugleich stehen die Serien für den gemeinsamen Anspruch, kreative Projekte zu ermöglichen und einen nachhaltigen, verlässlichen Finanzierungsrahmen für Produzentinnen, Produzenten und Kreative zu bieten. Für zwei Serien des neuen Slate übernimmt das ZDF erneut die Federführung.

Jasmin Maeda, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion: "Das New8-Portfolio des dritten Jahres belegt erneut das Kreativpotenzial und die hohe Qualität europäischer Serien. Mit der zweiten Staffel 'PUSH' und der neuen Serie 'Recipes For a Nervous Breakdown' bringen wir zwei Projekte in New8 ein, die in ihren Themen breit gefächert sind. Sie stehen gleichzeitig für den Anspruch und den Mut europäischer Koproduktionen, die wir durch Kollaborationen wie die New8 ermöglichen und international präsentieren können."

Wie schon in der erfolgreichen ersten Staffel der Serie "PUSH" erzählen zehn neue 30-minütige Folgen offen von Themen, die mit dem Abenteuer des Elternwerdens verbunden sind – von ungeplanten Schwangerschaften, verunsichernder Pränataldiagnostik, Milchstaus, Saugglocken-Geburten oder Dammrissen. Das ZDF bringt auch die zweite Staffel, die von Bantry Bay Productions GmbH (Produzent: Jochen Cremer, Producerin: Marie-Therese Dalke) produziert wird, in die Kooperation New8 ein. In Deutschland wird "PUSH" im ZDF-Streamingportal und in ZDFneo zu sehen sein. Die verantwortliche Redaktion im ZDF haben Diana Kraus und Eva Katharina Klöcker.

In der Dramedy "Recipes For a Nervous Breakdown" dreht sich alles um Claire, eine junge Köchin, die fulminant durch ihre 20er rast, und mit ihrem "Wake 'n' Bake"-Account erste Erfolge feiert. Als sie auf einer Party eine Ecstasy-Tablette nimmt, erleidet sie einen schweren psychotischen Zusammenbruch und muss sich in Behandlung begeben. Zwischen Hoffnung und Paranoia kämpft sie sich ihren Weg zurück ins Leben. Produziert werden acht 30-minütige Folgen von Deadpan Pictures in Koproduktion mit Studio Zentral und dem ZDF. Die Redaktion im ZDF hat Maik Platzen.

Die weiteren Serienprojekte der neuen New8-Auswahl finden Sie hier.

Kontakt

Bei Fragen zum Thema New8 erreichen Sie Lisa Miller telefonisch unter 089 – 9955-1962 oder per E-Mail an miller.l@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Weitere Informationen

Pressemitteilung: New8 unveils Slate 3 at Series Mania

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