ZDF-Programmänderung ab KW 35/25
Mainz (ots)
ZDF-Programmänderung
Woche 35/25
Fr., 29.8.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Einer geht noch! - Die Volksdroge Alkohol
Woche 36/25
Fr., 5.9.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Früher war die Zukunft besser - Unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben
Woche 40/25
Sa., 27.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Helgoland
Leben und Arbeiten auf der Insel
Film von Christina Thurow und Simey Truong
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. September 2025, 09.00 Uhr bis 26. September 2030
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 28.9.2025, 5.00 Uhr beachten.)
ZDF-Planung
