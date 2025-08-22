PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 35/25

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 35/25

Fr., 29.8.

23.30 aspekte

Bitte Ergänzung beachten:

Einer geht noch! - Die Volksdroge Alkohol

Woche 36/25

Fr., 5.9.

23.30 aspekte

Bitte Ergänzung beachten:

Früher war die Zukunft besser - Unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben

Woche 40/25

Sa., 27.9.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35 ZDF.reportage (HD/UT)

Helgoland

Leben und Arbeiten auf der Insel

Film von Christina Thurow und Simey Truong

Deutschland 2025

Im Streaming: 26. September 2025, 09.00 Uhr bis 26. September 2030

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 28.9.2025, 5.00 Uhr beachten.)

