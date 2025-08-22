ZDF-Programmänderung ab KW 35/25

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: Freitag, 29. August 2025, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié Im Bierzelt, beim Sektempfang, auf der Gartenparty, in Clubs und Kneipen – überall fließt der Alkohol in Strömen. Wer nicht trinkt, wird schief angesehen, wer zu viel trinkt, erst recht. Einen gesunden Umgang mit Alkohol, gibt es den überhaupt? Wo ist die Grenze zwischen ...

