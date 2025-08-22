"Always Hamburg" jetzt im ZDF streamen

ZDF

Die richtige Einstimmung zum Start der neuen Bundesliga-Saison: Im ZDF ist jetzt die sechsteilige Dokuserie "Always Hamburg – Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit." zu streamen. Sie schildert ungeschminkt und ungefiltert, wie dem einstigen Bundesliga-Dino nach sieben Zweitligajahren und mit einer emotionalen Achterbahnfahrt die Rückkehr in die Beletage des Profifußballs glückte. Am Mittwoch, 27. August 2025, 23.00 Uhr, stehen alle sechs Folgen der Dokuserie von Tom Häussler im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des DFB-Pokalspiels Wehen Wiesbaden – Bayern München auf dem ZDF-Programm. Folge 1 ist zudem am Samstag, 30. August 2025, im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" ab 0.25 Uhr im ZDF zu sehen. Und auch der "Bolzplatz", das Fußball-Magazin auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball" greift in seiner Ausgabe am Donnerstag, 28. August 2025, das HSV-Thema auf.

"Always Hamburg" ist ganz nah dran an den Aufstiegshelden des Hamburger Sportvereins. Achtzehn Monate und mehr als 100 Drehtage hat das Team der ZDF-Doku die Mannschaft auf ihrem langen Weg zurück in die Bundesliga begleitet. Die Dokuserie zeigt Drama und Triumph, garniert mit Erzählungen prominenter Fans wie Olli Dietrich.

Zitate von Stefan Kuntz und Merlin Polzin

Die Kamera ist auch im Auto mit dabei, wenn Stefan Kuntz, seit Ende Mai 2024 Sportvorstand des Hamburger SV, sowie Finanzvorstand Eric Huwer die Zukunft ihres Trainers diskutieren. Stefan Kuntz schildert in der Doku den Moment, in dem er Steffen Baumgart mitgeteilt hat, dass er nicht mehr Trainer ist: "Er hat zu mir gesagt: 'Ja, Stefan, was willst du jetzt groß sagen? Dass die Mannschaft nicht performt, dafür ist der Trainer zuständig. Ich bin der Trainer, also bin ich zuständig. Ich kann verstehen, wenn du zu mir sagst, wir wollen was anderes probieren.' Da habe ich gesagt: 'Ja, wir möchten was anderes probieren'."

Nach der Entlassung von Trainer Steffen Baumgart im November 2024 dauerte es vier Wochen bis die Entscheidung fiel, Interimscoach Merlin Polzin dauerhaft zum HSV-Cheftrainer zu befördern: Stefan Kuntz meint dazu in der Doku: "Du kannst mir doch nicht im Ernst sagen, dass jemand ins erstbeste Geschäft läuft und sagt, ich kaufe mir jetzt den Anzug oder das Auto oder den Schrank. Der geht auch in mehrere Häuser, der interessiert sich für mehrere Materialien, der macht einen Preisvergleich. Genau das habe ich auch gemacht, aus der Verantwortung heraus, dass ich selbst noch nicht so lange da bin und unbedingt herausfinden wollte, was in dem Moment das Richtige für den HSV war."

Und mit Merlin Polzin als HSV-Trainer gelang der Aufstieg. In der Doku sagt er: "Es ist einfach geil, zu wissen, dass der HSV, dass die Raute, dass ich davon Cheftrainer sein darf. Das ist ein unfassbares Gefühl, und das wird auch immer die besondere Station meines Lebens als Trainer bleiben, weil das meine Heimatstadt ist, weil das der Verein ist, bei dem ich verdammt viele Erinnerungen habe."

Exklusive Einblicke und die neue Saison

Die ZDF-Highlight-Doku bietet in sechs Folgen exklusive Einblicke in die Fußballwelt des HSV und ist eine 190-minütige Achterbahnfahrt der Gefühle mit vorläufigem Happy End. Wie sich der Hamburger SV in der nun startenden neuen Saison der Fußball-Bundesliga bewährt, das ist im "aktuellen sportstudio" oder auf sportstudio.de zu verfolgen.

Zu Gast im "aktuellen sportstudio": Trainer-Legende Hermann Gerland

Im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 23. August 2025, 22.30 im ZDF-Streaming und ab 23.30 Uhr im ZDF, steht allerdings erstmal der Hamburger Stadtrivale im Blickpunkt: Der FC St. Pauli empfängt im ersten Samstagabendspiel der neuen Saison Borussia Dortmund – die ersten Free-TV-Bilder dieser Partie sind im "aktuellen sportstudio" zu sehen. Studiogast bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ist Trainer-Legende "Tiger" Hermann Gerland.

