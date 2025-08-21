PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Digital abgehängt: "37°"-Reportage im ZDF

Digital abgehängt: "37°"-Reportage im ZDF
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Arztbesuche, Behördentermine, Bankgeschäfte: Dienstleistungen werden immer häufiger nur noch online angeboten. Gerade für Ältere oder Menschen mit Beeinträchtigung ist das häufig ein Problem. Die "37°"-Reportage "Digital abgehängt" von Ilona Kalmbach und Sabine Jainski begleitet Menschen, die in der Welt von Handy und PC nur mühsam zurechtkommen. "Digital abgehängt" ist am Dienstag, 26. August 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Das Smartphone ist unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden. Selbst für Fahrkarten, Paketlieferungen oder Rabattaktionen werden immer häufiger Handys und Apps benötigt. Wie geht es Menschen, die damit nicht klarkommen? Sabine (57) war in der Coronapandemie eine Heldin des Alltags. Die Krankenschwester und Dozentin für Palliativ Care kann sehr gut mit Menschen umgehen. Doch mit der digitalen Technik kommt sie nicht gut klar, sei es an der Packstation oder beim Onlinebanking.

Eva (86) fällt die Bedienung ihres Smartphones immer schwerer. Die Tasten sind zu klein, und auch mit den Wischgesten hat sie ihre Probleme. Ein Senioren-Handy soll die Lösung sein. Mit Hilfe ihrer Enkelin versucht sie, das neue Gerät zu beherrschen. Eva weiß: Das ist ihre einzige Chance, selbstständig zu bleiben.

Stephan (57) ist seit 30 Jahren stark sehbehindert. Für ihn ist das Smartphone ein unverzichtbares Hilfsmittel im Alltag: Es liest ihm alles vor, was er nicht sehen kann. Er lässt sich beim Einkauf Produkte oder in Ausstellungen Bilder beschreiben, und er navigiert mit fünf verschiedenen Apps durch die Stadt. Doch er scheitert oft daran, dass Apps, Webseiten und PDF-Dokumente nicht barrierefrei programmiert sind. Man muss sehen können, um sie richtig zu nutzen. Blinde, Sehbehinderte und ältere Menschen sind damit ausgeschlossen.

Die Sendung wird mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter  c.betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter m.huthmann.m@zdf.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als  Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen
- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Folge "Digital abgehängt" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur  Preview bereit (nach Log-in).
- ZDF-Streaming:  37 Grad
- Hier finden Sie  37° bei Youtube

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 21.08.2025 – 11:15

    ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

    Mainz (ots) - Woche 38/25 Mo., 15.9. 21.45 Terra X History An einem Tag im September. Die Dokumentation Bitte Ergänzung beachten: Film von Roland May und Stefan Brauburger Woche 39/25 Mo., 22.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO-Dokumentation (HD/UT) Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft? Mittelstand zwischen Tradition und Transformation Film von Anja Kollruß und Kim Uhlich Deutschland 2025 (Bitte ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:49

    ZDF-Programmhinweis / PW 35/25 / 15.05 Uhr / Bares für Rares

    Mainz (ots) - Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 25. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schulbank, eine Reliefplatte aus Bronze, einen Ring, eine Kaffeemahlmaschine, einen Aschenbecher von Pablo Picasso und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren