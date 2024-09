ADAC

Zulassungstief im August - auch bei E-Fahrzeugen

Gebrauchtwagenmarkt: Halterwechsel bei E-Autos auf Allzeithoch

München (ots)

Im August 2024 wurden in Deutschland insgesamt 197.322 Fahrzeuge zugelassen, darunter 27.024 Elektroautos. Ein Jahrestiefststand über alle Antriebsarten hinweg. Bei den E-Autos ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Minus von 68,8 Prozent. Dies liegt vor allem am starken Rückgang der gewerblichen Zulassungen (August 2023: 64.999 zu August 2024: 17.523). Im August 2023 waren die gewerblichen Neuzulassungen besonders hoch, da die Förderung für diese Fahrzeuge zum 1. September 2023 auslief.

Auch die privaten E-Auto-Neuzulassungen sind im August zurückgegangen, und zwar um 14,06 Prozent, von 11.020 im Juli auf 9.471. Sowohl die privaten als auch die gewerblichen E-Auto-Zulassungen liegen damit deutlich unter dem bisherigen Jahresmittelwert (Mittelwert privat: 11.422, Mittelwert gewerblich: 18.779).

Beim Gebrauchtwagenmarkt zeigt sich ein anderes Bild: 17.818 E-Autos haben im August den Halter gewechselt, diese Zahl markiert ein neues Allzeithoch (3,31 Prozent an allen Besitzumschreibungen).

Weitere positive Neuigkeiten gab es zudem aus dem für die E-Mobilität so wichtigen Energiebereich. Im ersten Halbjahr 2024 war der Anteil Erneuerbarer Energien an der gesamten Stromproduktion mit 61,5 Prozent so hoch wie noch nie. Dies meldete das Statistische Bundesamt Anfang September.

