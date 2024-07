SAT.1

Start der 2. Bundesliga. Lars Stindl wird neuer "ran"-Experte

SAT.1 zeigt Klassiker 1. FC Köln - Hamburger SV am Freitag

Unterföhring (ots)

Neue Saison - neuer Experte. Ex-Nationalspieler Lars Stindl verstärkt das "ran Fußball"-Team. Der langjährige Kapitän von Borussia Mönchengladbach feiert beim Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga seine Premiere als "ran"-Experte. Lars Stindl: "Ich bin gespannt, das alles jetzt aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem 'ran'-Team." SAT.1 startet mit dem Kracher 1. FC Köln - Hamburger SV am Freitag, 2. August, in die Saison 2024/2025. Zwei Bundesliga-Dinos im Auftaktduell. Tradition pur. Und Emotion pur: HSV-Coach Steffen Baumgart kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte in Köln. SAT.1 zeigt den Bundesliga-Klassiker am Freitag, 2. August, live und exklusiv im Free-TV - auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Neben dem neuen Experten Lars Stindl berichtet Moderator Matthias Opdenhövel ab 19:50 Uhr aus dem RheinEnergieSTADION in Köln. Auch in dieser Saison ist Deutschlands bester Fußball-Kommentator Wolff Fuss wieder am "ran"-Mikrofon im Einsatz. Der Fußball-August - live in SAT.1, auf Joyn und ran.de 2. August: Start 2. Bundesliga 1. FC Köln - Hamburger SV 14. August: UEFA Super Cup Real Madrid - Atalanta Bergamo 17. August: DFL Supercup Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 23. August: Start Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen Alle nationalen Spiele sind auch in UHD verfügbar.

