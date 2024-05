Piratenpartei Deutschland

"Sold City" - PIRATEN und VOLT laden zur Filmpremiere in Magdeburg

Magdeburg (ots)

Kurz vor den Kommunalwahlen und Europawahlen in Sachsen-Anhalt laden PIRATEN und Volt gemeinsam mit dem Verein Grundeinkommen Harz/Magdeburg e.V. zur Premiere des Films "Sold City". Der neue Zweiteiler von Leslie Franke und Herdolor Lorenz (u.a. "Der marktgerechte Patient" ) widmet sich den dramatisch zunehmenden Vernichtung bezahlbaren Wohnraums in den Städten. Der Film zeigt, wie der Immobilienboom in Deutschland entstanden ist, wie die Betroffenen ihn erleben und wie sie sich wehren können.

Lucas Kemmesies (Volt), Kandidat für den Stadtrat in Magdeburg:

"Volt und ich selbst als Person stehen in Magdeburg für eine Förderung der demokratischen Kultur und somit die Einbeziehung aller in Magdeburg lebenden Menschen in das politische Geschehen. Politik von allen für alle. Das ist das Ziel. Bei den Debatten um Mieten und Wohnraumpreis sowie die gesellschaftliche Frage, welchen Stellenwert Wohnen hat, hoffen wir, dass dieser Film dabei helfen kann, Ein- und Durchblick zu verschaffen. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen und stehen bereit für Diskussionen davor wie danach!"

Ronny Meier (Landesvorsitzender PIRATEN):

"Mit der Ansiedlung großer Unternehmen wie INTEL wird der Bedarf an Wohnraum auch in der Region Magdeburg rasant wachsen. Es ist zu erwarten, dass sich steigende Mieten durch alle Preissegmente ziehen werden, was zur Folge hat, dass sozial Schwächere und Familien dies am stärksten zu spüren bekommen werden."

Die Piratenpartei steht für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum in Städten und Regionen. Insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Glasfasernetzes soll in den Städten, aber auch auf dem Land, gesellschaftliche Teilhabe durch Mobilität und Internetzugang geschaffen werden.

"Sold City" startet am 2. Juni um 17:00 Uhr im Studiokino Magdeburg am Moritzplatz.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für Gespräche und Diskussionen zum Film und zum Bedingungslosen Grundeinkommen. Der Eintritt ist frei.

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell