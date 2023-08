DAZN

Die neue Sport-Saison auf DAZN: Über 1500 Live-Matches und viel mehr - Nur DAZN bietet den besten Live-Fussball an einem Ort und das breiteste Sportangebot insgesamt - Auf DAZN ist jeder Tag Spieltag

Bild-Infos

Download

ISMANING (ots)

Auf DAZN ist jeder Tag Spieltag: Nur DAZN bietet das breiteste Sportangebot insgesamt und den besten Live-Fußball an einem Ort, mit mehr als 1500 Live-Spielen aus den wichtigsten europäischen Ligen und Wettbewerben, inkl. der Bundesliga und UEFA Champions League

Die Bundesliga startet am Freitag mit dem Kracher SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München und auch in LaLiga, Serie A, Ligue 1 und der Saudi Pro League rollt wieder der Ball - alles live nur auf DAZN

Lena Cassel als Moderatorin neu im DAZN-Team um Laura Wontorra und Michael Ballack; Tim Borowski mit noch mehr Einsätzen als Experte; Elmar Paulke ab sofort in der Bundesliga an der Seitenlinie im Einsatz

DAZN macht es für Fans noch einfacher: verschiedene Pakete zur Auswahl ab 6,99EUR pro Monat und spezielle Angebote für Kunden von Sky, MagentaTV und waipu.tv

DAZN bietet allen Fans zudem ein breites Angebot an kostenlosen und frei verfügbaren FAST-Kanälen über die beliebtesten Plattformen: PLUTO TV, Samsung TV Plus, waipu.tv, LG Channels, Zattoo, Cliq und Joyn Österreich

DAZN bietet den besten Frauen-Fußball an einem Ort, u.a. mit der kompletten Google Pixel Frauen-Bundesliga und UEFA Women's Champions League und ist die Heimat des US-Sports, mit der NFL und neu, mit dem NFL Game Pass exklusiv auf DAZN, sowie der NBA und NCAA

All das und mehr gibt es mit dem Komplettpaket DAZN UNLIMITED schon ab 29,99EUR im Monat

Die neue Sport-Saison startet und auf DAZN ist jeder Tag Spieltag! Nur auf DAZN gibt es den besten Live-Fußball an einem Ort, diese Saison erwarten die Fans unter anderem über 1500 Live-Spiele aus den wichtigsten europäischen Ligen und Wettbewerben - darunter die Bundesliga, UEFA Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, UEFA Women's Champions League oder auch Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Aber auch abseits des Fußballs erleben Fans auf DAZN in dieser Saison weiterhin das breiteste Angebot an Live-Sport, darunter die Heimat des US-Sports mit der NFL, NBA und NCAA College Football und Basketball, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Golf mit der DP World Tour und LPGA Tour, Darts mit der PDC oder Kampfsport mit der UFC und PFL und vieles mehr.

Bundesliga-Auftakt mit den Bayern in Bremen am Freitag - neues Gesicht auf DAZN am Sonntag

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison empfängt der SV Werder Bremen am Freitagabend (Anpfiff: 20:30 Uhr) den Deutschen Meister FC Bayern München. DAZN überträgt bereits ab 19:30 Uhr live aus dem Bremer Weserstadion und stimmt alle Fans mit Vorberichten auf die neue Saison ein. Laura Wontorra wird als Moderatorin durch die Sendung führen, mit Tim Borowski als Experte an ihrer Seite, der für beide Vereine als Profi aktiv war. Jan Platte kommentiert und Marco Hagemann geht als Reporter auf Stimmenfang.

Und schon am Sonntag, 20. August, geht es mit der Bundesliga live auf DAZN weiter. Dann erstmals mit dabei ist ein neues Gesicht im On-Air-Team von DAZN: Lena Cassel wird ihren ersten Einsatz als neue Moderatorin beim Spiel von Union Berlin gegen Mainz 05 haben und ab 15 Uhr gemeinsam mit Experte Sascha Bigalke, Kommentator Lukas Schönmüller und Reporter Tobi Wahnschaffe durch die Live-Sendung auf DAZN führen. Neben Einsätzen in der Bundesliga wird Lena Cassel ab sofort auch Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga und UEFA Women's Champions League auf DAZN moderieren. Den Abschluss des ersten Bundesliga-Spieltags auf DAZN macht das Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 am Sonntag ab 16:45 Uhr. Max Siebald wird mit Experte Seb Kneißl kommentieren, Daniel Herzog ist als Reporter im Einsatz.

Auch in den internationalen Ligen rollt der Ball wieder - live nur auf DAZN

Mit der Bundesliga wird die italienische Serie A diese Woche live auf DAZN in die neue Saison starten, in der spanischen LaLiga, der französischen Ligue 1 und - ganz neu bei DAZN - der Saudi Pro League rollt der Ball schon seit dem letzten Wochenende wieder. Nach der Auslosung der Gruppenphase am 31. August live auf DAZN, geht es im September dann in der UEFA Champions League endlich weiter und erstmals auch mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga live auf DAZN, ehe die UEFA Women's Champions League im Oktober als letzter großer europäischer Wettbewerb aus der Sommerpause zurückkehrt. Der beste Live-Fußball an einem Ort - nur auf DAZN!

Noch mehr Einsätze für Tim Borowski - Elmar Paulke ab sofort in der Bundesliga

Mit Blick auf das On-Air-Team von DAZN erwartet alle Fans in dieser Saison Kontinuität. Als Experten fungieren weiterhin unter anderem Michael Ballack, Tim Borowski, Seb Kneißl, Benni Lauth und Sascha Bigalke. Borowski wird seine Einsätze im Vergleich zur Vorsaison signifikant erhöhen. Lena Cassel stößt als Neuzugang zum erfahrenen Team von Moderatorinnen und Moderatoren um Laura Wontorra, Alex Schlüter oder Daniel Herzog, welches zudem mit Elmar Paulke in der Bundesliga verstärkt wird. Bei den Kommentatoren erwarten die Fans die bekannten und beliebten Stimmen von unter anderem Jan Platte, Marco Hagemann oder Uli Hebel und DAZN setzt darüber hinaus weiterhin auf zahlreiche Eigengewächse vor der Kamera und hinterm Mikrofon, zum Beispiel mit Max Siebald, Mario Rieker, Tom Kirsten, Freddy Harder oder Max Gross.

DAZN macht es für Fans noch einfacher: spezielle Angebote für Kunden von Sky, MagentaTV und waipu.tv

Rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison können Sport-Fans DAZN außerdem mit den neu gestalteten Angeboten für Kunden von Sky, MagentaTV und waipu.tv noch einfacher erleben. Alle Sky Kunden haben für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, DAZN UNLIMITED zum Vorteilspreis von 24,99EUR monatlich im Jahresabo zu ihrem Sky Bundesliga oder Sky Sport Paket hinzuzubuchen. Darüber hinaus bietet Sky allen Neukunden für kurze Zeit das Sky Bundesliga Paket und DAZN UNLIMITED zusammen für 49,99EUR monatlich im Jahresabo an.

Fans, die das beste Fußball- und breiteste Sport-Angebot Deutschlands auf DAZN erleben wollen und über ein Abo von MagentaTV der Deutschen Telekom verfügen, haben derzeit die Möglichkeit, DAZN UNLIMITED in Kombination mit MagentaSport und WOW Live-Sport bei der Deutschen Telekom in der MegaSport Option für einen attraktiven monatlichen Preis von zusammen 39EUR monatlich im Jahresabo zu buchen, oder DAZN UNLIMITED einzeln für 26EUR monatlich im Jahresabo zu ihrem bestehenden MagentaTV Abo hinzuzubuchen. Und bei waipu.tv erhalten Fans vom 15. bis zum 31. August die Möglichkeit, DAZN UNLIMITED gemeinsam mit waipu.tv Perfect Plus im Kombipaket zum Vorteilspreis von zusammen 29,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo zu erleben.

DAZN-Pakete schon ab 6,99EUR monatlich - gehe All-In mit DAZN UNLIMITED für lediglich 29,99EUR im Monat

Fans können bei DAZN darüber hinaus aus einer breiteren Palette von Paketen wählen, die auf ihren inhaltlichen Vorlieben basieren und sowohl 12-Monats-Angebote als auch flexible monatliche Optionen umfassen.

DAZN UNLIMITED ist das Komplettpaket, mit dem Fans all-in gehen können und sämtliche Inhalte schon ab 29,99EUR monatlich im Jahresabo erhalten - inklusive der Bundesliga und UEFA Champions League.

DAZN WORLD hingegen gibt es bereits ab 6,99EUR monatlich im Jahresabo. Es ist das preiswerteste DAZN-Angebot aller Zeiten und Fans erleben damit unter anderem den besten Frauen-Sport an einem Ort, zum Beispiel die komplette Google Pixel Frauen-Bundesliga oder UEFA Women's Champions League, ebenso wie Darts oder Handball mit der EHF Champions League.

Mit dem neuen DAZN SUPER SPORTS Paket erhalten Kunden neben allen Inhalten von DAZN WORLD u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA sowie internationalen Spitzenfußball aus der LaLiga, Serie A und Ligue 1 für lediglich 19,99EUR monatlich im Jahresabo.

Breites Angebot an kostenlosen und frei verfügbaren DAZN-FAST-Kanälen für alle Fans

Seit Ende 2022 bietet DAZN darüber hinaus für alle Fans über das Internet frei verfügbare und kostenlose Sportsender an. DAZN FAST und der ersten 24/7 Frauensport-Sender DAZN RISE sind über eine Vielzahl an Plattformen verfügbar, darunter waipu.tv, Zattoo, LG Channels oder Cliq. DAZN FAST+ gibt es exklusiv über Samsung TV Plus auf nahezu allen Samsung Smart TVs und Galaxy-Geräten ab 2016 und erst letzte Woche sind mit DAZN INTERNATIONAL FOOTBALL X PLUTO TV, DAZN DARTS X PLUTO TV, DAZN FIGHTS X PLUTO TV und DAZN HELDINNEN X PLUTO TV vier neue und exklusive Sender auf PLUTO TV hinzugekommen.

Nur auf DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste Angebot an Spitzensport, u.a. mit der NFL und NBA, der EHF Champions League und EHF European League im Handball, Darts, Kampfsport mit der UFC und PFL uvm.

ÜBER DAZN

DAZN bietet allen Fans den besten Live-Fußball: Nur bei DAZN bekommen Fans die Bundesliga und UEFA Champions League sowie La Liga, Serie A, Ligue 1 und andere internationale Top-Ligen und -Wettbewerbe an einem Ort. Darüber hinaus bietet DAZN die größte Auswahl an Sportarten außerhalb des Fußballs, darunter NFL, NBA, UFC, Darts, die besten Boxkämpfe, Handball und vieles mehr - insgesamt mehr als 100 Live-Events pro Woche und über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr, alle an einem Ort. Die aktuellen Preise und Angebote finden Sie hier.

DAZN leistete Pionierarbeit in der Sportbranche, indem es 2016 Sportstreaming nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz als ersten Markt brachte. Seitdem können Fans mit DAZN Ihre Lieblingssportarten auf fast allen internetfähigen Geräten streamen und die Sport-Plattform ist mittlerweile in über 200 Ländern und Regionen verfügbar. Ob zu Hause auf dem SmartTV und Laptop, unterwegs auf dem Mobilgerät oder zusätzlich zur App mit den linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 über Satellit, Kabel und IPTV durch Vertriebspartnerschaften mit Sky, GigaTV und MagentaTV. Live, Non-Live, zeitversetzt oder in der Wiederholung und in hoher Qualität mit bis zu FullHD-Auflösung. Zusätzlich bietet DAZN mit DAZN FAST+ und DAZN FAST ein über das Internet frei empfangbares, lineares 24/7 TV-Angebot für Sportfans an und mit DAZN RISE den ersten linearen 24/7 Frauensport-Sender in Deutschland.

Darüber hinaus bietet die Sport-Plattform mit "DAZN For Business" auch allen Kneipen, Sportsbars oder Restaurants in Deutschland den besten Live-Sport an. Interessierte können sich Informationen zum kommerziellen Angebot unter der folgenden Webseite einholen: https://business.dazn.com/de-DE/welcome

DAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://dazngroup.com.

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell