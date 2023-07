ADAC

Sicherheitsmangel beim Ora Funky Cat

ADAC Autotest: Ladestecker lässt sich beim Laden abziehen

Im Zuge des ADAC Autotests hat der Club beim chinesischen Elektrofahrzeug Ora Funky Cat einen Sicherheitsmangel festgestellt: Bei dem Fahrzeug ist es möglich, den Ladestecker während des Ladevorgangs zu ziehen. Die Folge ist im Extremfall ein Knall, Funkenflug und Brandgeruch. Langfristig kann das zu einem Verschleiß der Kontakte und Erhitzung der Kontaktflächen führen.

Während eines Ladevorgangs ist der Stecker im Ladeanschluss normalerweise verriegelt. Wird das Fahrzeug über den Funkschlüssel entriegelt, passiert das auch mit dem Ladestecker. Wird der Stecker nicht gezogen, wird er nach 15 Sekunden wieder verriegelt. Im Gegensatz zu anderen Elektrofahrzeugen stoppt der Ora Funky Cat in dieser Zeit aber den Ladevorgang nicht und es fließt weiter Strom. So ist es möglich, den Typ2-Ladestecker bei laufender Ladung unter Last herauszuziehen. Erst mit dem Abziehen des Ladesteckers wird das Laden gestoppt.

Aus Sicht des ADAC e.V. ist das nicht zulässig und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Der Club fordert den Hersteller auf, die Funktionen zur Entriegelung und Beendigung des Ladevorgangs umgehend zu überarbeiten. Ein Entriegeln ohne vorherige Trennung vom Stromnetz sollte nicht länger möglich sein.

Hersteller bzw. Importeur teilten auf Anfrage des ADAC mit, dass das Fahrzeug alle gültigen Normen einhalte und somit sicher sei.

Der Automobilclub widerspricht dieser Einschätzung und hat das Kraftfahrtbundesamt über die Testergebnisse informiert. Bis auf Weiteres sollten Nutzerinnen und Nutzer darauf achten, dass der Ladevorgang beendet ist, bevor der Ladestecker gezogen wird. Einige Ladesäulen bzw. Wallboxen bieten die Möglichkeit, den Ladevorgang über eine App zu beenden. Ist das nicht möglich, sollte man den Ladestecker möglichst langsam herausziehen.

