Neue DAZN-Sonderangebote mit SKY, MagentaTV und waipu.tv machen es Fans noch einfacher, den besten Live-Fußball an einem Ort zu erleben

Rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison können Sport-Fans DAZN mit den neu gestalteten Angeboten für Kunden auf Sky, MagentaTV und waipu.tv noch einfacher erleben

DAZN UNLIMITED und Sky Bundesliga für Sky Neukunden zum Vorteilspreis von 49,99EUR monatlich

DAZN-Vorteilspreis auch für Sky Bestandskunden: DAZN UNLIMITED einfach für 24,99EURmonatlich im 12-Monats-Abo bei Sky hinzubuchen

Bei der Deutschen Telekom bekommen MagentaTV-Kunden DAZN UNLIMITED mit der MegaSport Option gemeinsam mit MagentaSport und WOW Live-Sport für 39EUR monatlich

Vom 15. bis 31. August bei waipu.tv: DAZN UNLIMITED und waipu Perfect Plus für 29,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo

Nur auf DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste Angebot an Spitzensport, u.a. mit der NFL und NBA, der EHF Champions League und EHF European League im Handball, Darts, Kampfsport mit der UFC und PFL uvm.

Die neue Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern und DAZN untermauert seinen Anspruch als ultimative Destination für den besten Live-Fußball, indem die Sport- und Unterhaltungsplattform es Fans durch neu gestaltete Angebote bei Sky, MagentaTV und waipu.tv noch einfacher macht, ihren Lieblingssport auf ihrer bevorzugten Plattform zu genießen.

Sky-Kunden erhalten bis zu 44% Preisvorteil auf DAZN UNLIMITED

Neukunden von Sky erhalten DAZN und Sky Bundesliga bei Sky ab sofort und zeitlich befristet zusammen für lediglich 49,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo. Und auch für Sky Bestandskunden, die bereits das Sky Bundesliga- und/oder Sky Sport-Paket besitzen, gibt es tolle Neuigkeiten, denn sie können DAZN UNLIMITED zum Vorteilspreis von 24,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo bei Sky hinzubuchen und erhalten zusätzlich die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 im Sky EPG inklusive. Damit sparen Kunden jährlich 60EUR gegenüber dem regulären Preis für das DAZN UNLIMITED 12-Monats-Abo und sogar bis zu 44% oder 240EUR im Vergleich zum regulären flexiblen DAZN UNLIMITED-Monatsabo.

DAZN UNLIMITED auch zum Vorteilspreis in der MagentaTV MegaSport Option

Auch Fans, die das beste Fußball- und breiteste Sport-Angebot Deutschlands auf DAZN erleben wollen und über ein Abo von MagentaTV der Deutschen Telekom verfügen, haben derzeit die Möglichkeit, DAZN UNLIMITED in Kombination mit MagentaSport und WOW Live-Sport bei der Deutschen Telekom für einen attraktiven monatlichen Preis von zusammen 39EUR monatlich im Jahresabo zu buchen. Fans sparen im Vergleich zu den Einzelangeboten der drei Anbieter hier fast 30EUR monatlich und erhalten nicht nur alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag und nahezu die komplette UEFA Champions League bei DAZN sondern im Bundle auch das Sport-Angebot von MagentaSport, u.a. mit der 3. Liga und Penny DEL, und das Sport-Angebot von WOW, u.a. mit der Bundesliga am Samstag oder der englischen Premier League. Darüber hinaus können MagentaTV-Kunden bei der Deutschen Telekom DAZN auch in der Einzeloption zum Vorteilspreis von 26EUR statt 29,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo bzw. 40EUR statt 44,99EUR im flexibel monatlich kündbaren Abo hinzubuchen.

Nur für zwei Wochen: waipu Perfect Plus und DAZN UNLIMITED für lediglich 29,99EUR monatlich

Und auch bei waipu.tv können Fans pünktlich zum Saisonstart von einem Sonderangebot inkl. DAZN UNLIMITED profitieren: Dort erhalten Fans vom 15. bis zum 31. August die Möglichkeit, DAZN gemeinsam mit waipu.tv Perfect Plus im Kombipaket zum Vorteilspreis von zusammen 29,99EUR monatlich im 12-Monats-Abo zu erleben. Damit erhalten sie nicht nur Zugriff auf das komplette DAZN-Angebot, sondern u.a. auch auf über 230 TV- und FAST-Sender in HD-Auflösung, darunter zum Beispiel der Sportsender DAZN FAST und DAZN RISE, der ersten 24/7 Frauensport-Sender in Deutschland.

Alice Mascia, CEO DAZN DACH, sagt: "Für uns ist es wichtig, allen Fußball-Fans in Deutschland noch mehr Möglichkeiten zu geben, den besten Live-Fußball und das breiteste Sport-Angebot an einem Ort auf DAZN zu genießen. Daher freuen wir uns sehr, mit Sky, MagentaTV und waipu.tv zu kooperieren und ihren Kunden pünktlich zum Saisonstart die Möglichkeit zu bieten, auf unser einzigartiges Sport-Angebot "DAZN UNLIMITED" zu besonders attraktiven Preisen zuzugreifen. Damit bauen wir die Verfügbarkeit von DAZN weiter aus und machen es allen Fans noch einfacher, den besten Live-Sport auf DAZN zu ihren eigenen Bedingungen zu sehen, über unsere App auf einer Vielzahl von Endgeräten und über unsere linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 in den EPGs unserer Partner."

