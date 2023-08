DAZN

Nirgendwo gibt es mehr NFL als auf DAZN: Unter anderem alle Preseason-Spiele kostenlos über die DAZN-App

Ismaning (ots)

Alle NFL Franchises starten dieses Wochenende in die 104. NFL Saison - Fans sind auf DAZN, der Heimat der NFL, live dabei

Ausgewählte Preseason-Spiele mit deutschem Kommentar über die DAZN-App

Darüber hinaus zeigt nur DAZN über die App und über den exklusiv bei DAZN verfügbaren NFL Game Pass alle Preseason-Spiele live und kostenlos im US-Originalkommentar

Exklusiver Vorteil für neue und existierende DAZN-Abonnenten: 35% Preisnachlass auf den Season Pro Pass für DAZN-Kunden mit 12-Monats-Mitgliedschaft

DAZN startet eigenen NFL Podcast zur neuen Saison: "ENDZN - Der DAZN NFL Talk" - verfügbar überall, wo es Podcasts gibt

DAZN ist die Heimat des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL, die NBA, NCAA College-Football sowie College-Basketball inklusive March Madness und ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network - zusätzlich erleben Fans auf DAZN das breiteste und vielfältigste Live-Sport-Angebot an einem Ort, zum Beispiel mit Handball und der EHF Champions League, Darts, Golf, der UFC und PFL, oder den besten Live-Fußball mit der UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1

Nirgendwo bekommen Fans mehr NFL als auf DAZN: Entweder alle Spiele live als Einzelspiele im brandneuen NFL Game Pass über DAZN oder jedes Wochenende ausgewählte Spiele live mit deutschem Kommentar und die deutsche NFL Konferenz ENDZN mit den regulären DAZN SUPER SPORTS oder DAZN UNLIMITED-Mitgliedschaften. Los geht's schon dieses Wochenende, wenn alle NFL-Franchises in die Preseason starten.

NFL Game Pass Season startet auf DAZN: Exklusive 35% Rabatt auf Season Pro Pass für DAZN-Abonnenten

Neben dem in die reguläre DAZN-App integrierten NFL Angebot können NFL Fans ab dieser Saison auch erstmals den NFL Game Pass exklusiv über DAZN buchen. Unter https://www.dazn.com/de-DE/nfl-game-pass können Fans entweder wie gewohnt den Season Pro Pass für 171,99EUR erwerben, oder sich zunächst einfach registrieren und so ausgewählte Inhalte kostenlos sehen.

Mit dem Season Pro Pass erhalten NFL Game Pass Abonnenten unter anderem Zugriff zu allen Live-Spielen, einschließlich der Regular Season, der Playoffs und des Super Bowl LVIII und darüber hinaus eine riesige Auswahl an NFL Live-Inhalten, einschließlich dem NFL Network, Zugang zur NFL RedZone und zahlreiche "On-Demand"-Inhalte, darunter komplette Spielwiederholungen, Highlight-Clips, Features wie den Coaches View und Dokumentationen, wie die aktuelle Staffel Hard Knocks über die New York Jets mit dem neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers. Für neue und existierende DAZN-Abonnenten, die eine 12-Monats-Mitgliedschaft für DAZN STANDARD, DAZN SUPER SPORTS oder DAZN UNLIMITED direkt mit DAZN abgeschlossen haben (nicht über Partner), gibt es darüber hinaus ein exklusives Angebot: Sie können den Season Pro Pass optional einfach über den "My Account" Bereich auf DAZN für 111,99EUR zu ihrer bestehenden DAZN-Mitgliedschaft hinzubuchen und erhalten damit 35% Preisnachlass.

Alle Preseason-Spiele mit dem NFL Game Pass live und kostenlos verfolgen

Fans, die sich hingegen zunächst für die kostenlose NFL Game Pass Option entscheiden, bekommen neben Highlights der Regular Season- und Playoff-Spiele auch Zugriff auf Vorberichte, das NFL Network und alle Preseason-Spiele live im US-amerikanischen Originalkommentar. Die Preseason-Spiele sind zudem auch einfach für alle regulären DAZN-Abonnenten mit einer DAZN STANDARD, DAZN SUPER SPORTS oder DAZN UNLIMITED Mitgliedschaft über den Reiter "Sportarten --> NFL Game Pass" in der DAZN-App verfügbar.

Mit dem DAZN SUPER SPORTS Paket für nur 19,99EUR monatlich die komplette NFL Saison streamen

Doch nicht nur die Preseason, sondern vor allem die kommende NFL Saison verspricht jede Menge spektakuläre Momente. DAZN hat sich darauf vorbereitet und unter anderem für Football-Fans das neue DAZN SUPER SPORTS Paket geschaffen. Für nur 19,99EUR monatlich im 12-Monats-Vertrag bietet DAZN unter anderem ein einzigartiges Football-Erlebnis. Fans können jeden Sonntag sieben Stunden Non-Stop-Football mit der deutschen NFL Konferenz ENDZN genießen und zusätzlich alle Prime-Time-Spiele mit deutschem Kommentar, die NFL RedZone, die London Games sowie die kompletten NFL Playoffs einschließlich des Events des Jahres, dem Super Bowl LVIII, am 11. Februar 2024 live aus dem Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada. Als Sahnehäubchen erhalten Abonnenten auch Zugriff auf das 24/7 NFL Network sowie die Hard Knocks Staffel aus dem Jahr 2022 über die Detroit Lions und ausgewählte Episoden der Serie "America's Game". Natürlich ist die NFL auch in DAZN UNLIMITED integriert.

Die NFL Preseason-Spiele, die DAZN über die reguläre App mit deutschem Kommentar überträgt, in der Übersicht:

22.08.2023, Di., 02:00 Uhr, Baltimore Ravens vs. Washington Commanders (Kommentator Chris Putz)

25.08.2023, Fr., 02:00 Uhr, Indianapolis Colts vs. Philadelphia Eagles (Kommentator Franz Büchner)

26.08.2023, Sa., 02:00 Uhr, Detroit Lions vs. Carolina Panthers (Kommentator Flo Hauser)

28.08.2023, Mo., 02:00 Uhr, Houston Texans vs. New Orleans Saints (Kommentator Julian Engelhard)

Fans, die sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollen, können alle Spiele auch ganz entspannt am nächsten Morgen im Re-Live auf Abruf anschauen.

DAZN startet eigenen NFL-Podcast zur neuen Saison: "ENDZN - Der DAZN NFL Talk"

Pünktlich zur neuen Saison startet DAZN auch seinen eigenen American-Football-Podcast. Flo Hauser und Christoph Stadtler, die für DAZN bereits an jedem Sonntag der Regular Season die NFL ENDZN moderieren, sprechen in "ENDZN - Der DAZN NFL Talk" jede Woche über die wichtigsten Themen der US-amerikanischen Profiliga. Mit dabei sind immer wieder spannende und hochkarätige Gäste. In der bereits zweiten Ausgabe schauen die beiden Moderatoren gemeinsam mit DAZN-Experte Wanja Müller in der AFC South auf die jungen Quarterbacks der Division. Titans-Safety Kevin Byard und der deutsche Colts-Legionär Marcel Dabo geben ebenfalls ihre Einschätzung ab. Zudem geht der Blick in die "Rodgers-freie" NFC North. Der Podcast wird sowohl als reines Audioformat als auch als Videopodcast über alle bekannten Plattformen, inklusive der DAZN-App, abrufbar sein.

DAZN ist die Heimat des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL, die NBA, NCAA College-Football sowie College-Basketball inklusive March Madness und ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network - zusätzlich erleben Fans auf DAZN das breiteste und vielfältigste Live-Sport-Angebot an einem Ort, zum Beispiel mit Handball aus der EHF Champions League, Darts, Golf, der UFC und PFL oder den besten Live-Fußball mit der UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Bundesliga, Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell