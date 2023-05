DAZN

DAZN wird Teil der Medien-Allianz der Special Olympics World Games, die in Berlin vom 17. bis 25. Juni stattfinden

Die Special Olympics World Games werden vom 17. bis 25. Juni in Berlin und somit erstmals in Deutschland stattfinden - in 26 Sportarten messen sich rund 7.000 Athlet:innen

DAZN wird, gemeinsam mit zwölf anderen Medienunternehmen u.a. mit ARD und ZDF, Sky Deutschland, ProSiebenSat.1 uvm., Teil der Medien-Allianz, um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für die Weltspiele der Inklusion zu schaffen

Auf DAZN können Fans ganz einfach Highlight-Clips, tägliche Zusammenfassungen und Hintergrundberichte der Weltspiele abrufen

Die Sportplattform stellt Inhalte über unglaublich viele Zugangspunkte und Plattformen zur Verfügung: ganz bequem über die DAZN-App, auf den linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 sowie den frei empfangbaren TV-Sendern DAZN FAST und DAZN FAST+, die über Samsung TV Plus, LG Channels, waipu.tv und Joyn Österreich verfügbar sind

DAZN stellt zudem die Reichweite seiner Social-Media-Kanäle zur Verfügung, um im Vorfeld und während der Veranstaltung für die Wettbewerbe zu werben und auf das gesellschaftlich relevante Thema Inklusion aufmerksam zu machen

DAZN ist die globale Sport- und Unterhaltungsplattform. In Deutschland ist DAZN die exklusive Adresse für den besten Fußball, darunter die Bundesliga und die UEFA Champions League, und die größte Auswahl an Sportarten mit NFL, NBA, Darts, Handball, Kampfsport und dem größten Angebot an Frauensport, darunter die UEFA Women's Champions League, ab September die Frauen-Bundesliga, die WNBA, die LPGA Tour und vieles mehr

DAZN, die globale Sport- und Unterhaltungsplattform stellt allen Fans umfangreiche Highlight-Clips der Special Olympics World Games Berlin 2023 zur Verfügung. Als Teil der Medien-Allianz, zu der unter anderem auch die ARD, ZDF, Sky Deutschland, ProSiebenSat.1 und Magenta TV gehören, unterstützt DAZN die Weltspiele der Inklusion und möchte so zu mehr Aufmerksamkeit für das gesellschaftlich relevante Thema beitragen.

Zusammenfassungen werden sowohl über die App als auch auf allen TV-Sendern von DAZN bereitgestellt

Die Weltspiele finden vom 17. - 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland, Berlin, statt. Insgesamt nehmen rund 7.000 Athlet:innen daran teil und wollen so mit einem internationalen, bunten Fest des Sports für mehr Anerkennung und gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung eintreten. DAZN wird als Mitglied der Medien-Allianz während der Weltspiele Highlights, Hintergrundberichte und tägliche Zusammenfassungen von allen Wettbewerben über die App in einer eigens hervorgehobenen Kategorie zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird DAZN die Inhalte der Special Olympics World Games über die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 sowie über die kostenfrei empfangbaren FAST-Channels DAZN FAST und DAZN FAST+ senden. Die kostenfrei empfangbaren FAST-Channels sind aktuell über Samsung TV Plus, LG Channels, waipu.tv und Joyn in Österreich verfügbar. Mehr Plattformen folgen in Kürze. Zusätzlich zu der Bewerbung über die eigenen Social-Media-Kanäle stellt DAZN damit die Inhalte der Special Olympics World Games über so vielfältige und einzigartige Zugangspunkte zur Verfügung, wie keine andere deutsche Medienplattform.

Steigende Sichtbarkeit für die Weltspiele in den Top-Events um Bundesliga und UEFA Champions League

Es geht darum die größtmögliche Sichtbarkeit zu gewährleisten. Deshalb, und um die Aufmerksamkeit für die Weltspiele und für Inklusion sowohl im Vorfeld als auch während der Wettbewerbe zu steigern, wird DAZN neben seinen reichweitenstarken digitalen Kanälen, Cross-Promo für die Weltspiele während der absoluten Top-Events wie Spielen der Bundesliga, dem UEFA Champions League Finale und UEFA Women's Champions League Finale machen.

Alice Mascia, DAZN CEO in der DACH-Region über die Weltspiele: "Wir sind sehr stolz darauf bei den Special Olympics World Games dabei zu sein und freuen uns, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sie ein einzigartiges Erlebnis werden. Wir werden unsere starke Verbreitung und unsere einfache Zugänglichkeit nutzen, um das Event noch mehr Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu zeigen. DAZN ist die Heimat des Sports und die Special Olympics World Games gehören hierher."

"Unsere Vision, für die Weltspiele 2023 und damit eine in der Historie der deutschen Sportberichterstattung einmalige Allianz der führenden elektronisch Sport berichterstattenden Medienunternehmen Deutschlands in ein Team zusammen zu bringen, ist wahr geworden. Wir freuen uns sehr, dass auch DAZN in diesem Team dabei ist. Die Voraussetzungen sind nunmehr geschaffen, um mit großer Medienpower größtmögliche Aufmerksamkeit für unsere Athlet:innen zu erreichen und damit auch mehr Bewusstsein für ihre Herausforderungen im Alltag zu schaffen", sagt Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland und des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Mehr Informationen über die Special Olympics World Games 2023 finden Sie hier: https://www.berlin2023.org/

Tickets für die Wettbewerbe können unter folgendem Link erworben werden: https://www.berlin2023.org/de/besuche-die-spiele/tickets

