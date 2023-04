DAZN

Das Halbfinale der UEFA Women's Champions League live und exklusiv auf DAZN und DAZN Rise: Wolfsburg will am Sonntag gegen Arsenal den ersten Schritt ins Finale machen

Ismaning (ots)

Die Halbfinalspiele der UEFA Women's Champions League sind sowohl live als auch auf Abruf und als Highlights über die DAZN-App und den neuen, kostenlosen linearen 24/7-Frauensportsender, DAZN RISE, über mehrere Plattformen verfügbar

Nach dem erfolgreichen Viertelfinale im März geht es für den VfL Wolfsburg am Sonntag (23. April, 15:30 Uhr) um den Einzug ins große Finale der UEFA Women's Champions League

Die englischen Meisterinnen vom FC Chelsea müssen bereits am Samstag (22. April, 13:30 Uhr) im anderen Halbfinale daheim gegen den FC Barcelona ran

Nur auf DAZN bekommen Fans den besten Frauenfußball an einem Ort, mit der UEFA Women's Champions League, der NWSL, der spanischen Finetwork Liga F, der französischen Arkema D1 und ab September der Frauen-Bundesliga. Darüber hinaus zeigt DAZN auch das breiteste Angebot an Sport Abseits des Fußballs, im Frauensport zum Beispiel mit der EHF Champions League und EHF European League, der WNBA, der LPGA-Tour, der WNFC im American Football oder den größten und wichtigsten Boxkämpfen

Als einziger deutscher Verein hat der VfL Wolfsburg noch die Chance, ins Finale der UEFA Women's Champions League einzuziehen, das am 03. Juni in Eindhoven steigt. In zwei hart umkämpften Partien gegen Paris Saint-Germain konnte sich der VfL im Viertelfinale mit 1:0 und 1:1 durchsetzen. Nun geht es im Halbfinale gegen den FC Arsenal. Der zweite englische Verein, der noch um den Henkelpott der Frauen mitspielt, ist Stadtrivale FC Chelsea, der auf den FC Barcelona trifft.

Alle Halbfinalspiele sind live auf DAZN und dem neuen kostenlosen 24/7 Frauensport-Sender DAZN RISE zu sehen. Darüber hinaus können Fans die UEFA Women's Champions League weltweit wie gewohnt kostenlos über den YouTube-Kanal von DAZN verfolgen.

Wolfsburg mit Rückenwind aus dem DFB-Pokal der Frauen, Chelsea trifft auf Finalgegner von 2021

In der diesjährigen Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs traf der VfL Wolfsburg bereits auf mehrere starke Gegner. Besonders die AS Rom und Slavia Praha stellten das deutsche Team vor Herausforderungen. Letztlich konnte sich Wolfsburg mit 14 Punkten deutlich als Gruppensieger für das Viertelfinale qualifizieren. Auch aktuell strotzt der VfL nur so vor Selbstbewusstsein. Vergangenes Wochenende besiegte man den FC Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale klar mit 5:0. Nun soll es gegen Arsenal nach drei Jahren auch endlich wieder mit dem Final-Einzug in der UEFA Women's Champions League klappen.

Die englischen Gegnerinnen sind für das deutsche Team dabei keine Unbekannten: im Viertelfinale der UWCL traf man bereits vor knapp einem Jahr aufeinander. Die Wölfinnen konnten sich damals mit 1:1 und 2:0 durchsetzen. Anpfiff auf DAZN und DAZN RISE ist am Sonntag um 15:30 Uhr. Jan Platte wird das Spiel, das in der Volkswagen Arena stattfindet, kommentieren, mit Josephine Henning als Expertin an seiner Seite.

Bereits am Samstag spielt um 13:30 Uhr Chelsea vor heimischem Publikum an der Stamford Bridge gegen Barcelona. Die Neuauflage des UEFA Women's Champions League-Finals von 2021, welches das spanische Team mit 4:0 deutlich für sich entscheiden konnte, wird von Nico Seepe kommentiert.

DAZN ist die Heimat des Frauenfußballs in Deutschland und setzt neuen Standard mit DAZN RISE, dem ersten frei empfangbaren 24/7 Frauensport-Sender

Neben der UEFA Women's Champions League zeigt DAZN unter anderem auch die spanische Finetwork Liga F, die französische Arkema D1, die nordamerikanische NWSL und ab September die komplette Frauen-Bundesliga. Damit ist DAZN die Heimat des Frauenfußballs in Deutschland.

Mit DAZN RISE hat die Sport-Plattform darüber hinaus eine neue Anlaufstelle für Frauensport geschaffen. Der erste 24/7-Frauensport-Sender ist seit vorletzter Woche in Deutschland und Österreich über Samsung TV Plus und waipu.tv für alle Fans kostenlos verfügbar - weitere Plattformen wie LG folgen in Kürze. Auf DAZN RISE erleben Fans eine Auswahl an Live-Spielen und Highlights nicht nur des besten Frauenfußballs, sondern darüber hinaus auch mit Spitzenhandball aus der EHF Champions League und EHF European League, Feldhockey, Basketball mit der WNBA, die LPGA Tour im Golf, die wichtigsten Boxkämpfe,die WNFC im American Football oder auch hochwertige Formate und Dokumentationen.

