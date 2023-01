DAZN

Endlich wieder Bundesliga! Ein Highlight jagt das nächste zum Re-Start der Bundesliga live auf DAZN ab diesem Freitag

Ismaning (ots)

Das lange Warten hat ein Ende: Am 20. Februar steigt die Bundesliga als letzte europäische Top-Liga endlich wieder in den Spielbetrieb ein

Auf DAZN jagt gleich in den ersten drei Wochen ein Bundesliga-Highlight das nächste: Fans sehen 3x den BVB, 2x die Bayern, Leipzig und Köln und viele weitere Top-Mannschaften, zum Beispiel Frankfurt oder Gladbach, gleich zu Beginn nur auf DAZN

Los geht's diesen Freitag mit dem Kracher FC Bayern München bei RB Leipzig ab 19:45 Uhr live auf DAZN

Sonntag steigen dann Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) und Borussia M'gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen (17:30 Uhr) live und exklusiv auf DAZN wieder ein

Mitte Februar startet die UEFA Champions League K.-o.-Phase mit vier deutschen Teams: 3 von 4 deutschen Teams jeweils in den Hin- und Rückspielen live auf DAZN

Nur auf DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit der UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Bundesliga, den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie das breiteste Angebot an Spitzensport neben dem Fußball, u.a. mit der NFL, NBA, Darts, Kampfsport uvm.

Am 20. Januar ist es endlich wieder so weit! Die längste Winterpause aller Zeiten endet und nach den europäischen Top-Ligen um Serie A und LaLiga startet auch die Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb. Und das Bundesliga-Programm auf DAZN ist gleich zu Beginn pickepacke voll mit Highlights, auf die sich alle Fans freuen können!

RB Leipzig gegen FC Bayern München live auf DAZN

Den Auftakt macht niemand geringeres als der Tabellenführer FC Bayern München. Am Freitag, den 20. Januar, müssen die Bayern zum Tabellendritten nach Leipzig reisen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. DAZN geht bereits um 19:45 Uhr auf Sendung. Laura Wontorra begrüßt gemeinsam mit Michael Ballack die Fans. Kommentieren wird das Spiel Uli Hebel und für die Interviews vor und nach dem Spiel ist Max Siebald verantwortlich.

Am Samstag gibt es, neben den Live-Spielen der LaLiga, Serie A und Ligue 1, wie gewohnt ab 17:30 Uhr alle Zusammenfassungen und Tore in der beliebten Highlight-Show. Ab 20:30 Uhr ist auch das Samstagabendspiel inkludiert und ab 00:00 Uhr kann innerhalb der Show auch vor- und zurückgesprungen werden.

Die Sonntagspartien mit Borussia Dortmund - FC Augsburg & Borussia M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen

Am Sonntag folgt dann um 15:30 Uhr die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Live aus dem Signal Iduna Park melden sich Alex Schlüter und Jonas Hummels - Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel und Daniel Herzog ist als Reporter im Einsatz. Im Anschluss schließen Borussia M'gladbach und Bayer 04 Leverkusen den ersten Spieltag in 2023 ab. Anpfiff 17:30 Uhr. Für DAZN moderiert Freddy Harder, während Marco Hagemann kommentiert, Seb Kneißl das Spiel als Experte begleitet und Tom Kirsten als Reporter für die Interviews zuständig ist.

Ein Bundesliga-Highlight jagt das nächste - und die UEFA Champions League ist auch nicht mehr weit

In den ersten drei Wochen können sich Fans auf zahlreiche weitere Spitzenspiele live und exklusiv auf DAZN freuen. Unter anderem überträgt DAZN drei Spiele von Borussia Dortmund, jeweils zwei Spiele vom FC Bayern München, 1. FC Köln und RB Leipzig sowie u.a. Partien von Eintracht Frankfurt und Borussia M'gladbach.

Damit noch nicht genug, denn im Februar startet auch die K.-o.-Phase der UEFA Champions League. Gleich vier deutsche Teams konnten sich für die Achtelfinalspiele qualifizieren. Auf DAZN erleben Fans den Großteil der UEFA Champions League inklusive der beliebten Konferenz live.

