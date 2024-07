SAT.1

Viva Papaya! SAT.1 bietet Prominenten ab sofort neue Angebote für das All-inclusive-Urlaubsprogramm "Promis unter Palmen"

Unterföhring (ots)

29. Juli 2024. Fünf-Sterne-Unterhaltung: Die SAT.1-Villa am Traumstrand bietet allen Prominenten und denen, die glauben, prominent genug zu sein, ein stark begrenztes Kontingent an freien Plätzen für die kommende Saison an.

Ein großes Schlafzimmer mit Balkon, ein luxuriöses Badezimmer sowie der Wohn- und Essbereich mit angeschlossener Küche bieten ausreichend Platz für gute Gespräche, intime Geständnisse und allerhand Lästereien. Im Lounge-Bereich kann der traumhafte Panoramablick auf das türkisblau-schimmernde Meer genossen werden. Es besteht direkter Zugang zum luxuriösen Außenbereich mit Pool - natürlich ohne jegliche Privatsphäre. Der weitläufige, weiße Sandstrand ist in nur wenigen Schritten zu erreichen und bietet Platz zum Entspannen oder für ehrenlos-amüsante Teamspiele beim täglichen Animationsprogramm. Für die Sicherheit der Promis sorgt eine 24-stündige Kameraüberwachung der gesamten Anlage. SAT.1 lädt ein zum besonderen Urlaubsprogramm im einmaligen VIP-Resort "Promis unter Palmen". Bereit für diesen Luxus, liebe Promis?

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Jetzt den All-inclusive-Promi-Urlaub buchen: Wir suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von 'Promis unter Palmen'. Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen SAT.1-Marke, bald öffnen wir wieder die Türen unserer traumhaften Villa am Strand."

Durchführender Reiseveranstalter ist EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - neue Folgen 2025 in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zum Angebot: #PromisunterPalmen

