Exyte erhält Facility Diamond Partner Award von CATL für Schlüsselrolle beim Bau der Batteriefabrik in Deutschland

Auszeichnung von Exytes führender Rolle bei der Bereitstellung von CATL's erstem Großprojekt für Batteriezellenfertigung außerhalb Chinas

Produktionsanlage für Batteriezellen verfügt über einen der größten Trockenräume Europas und erfüllt sämtliche Technik- und Nachhaltigkeitsstandards

Mark Garvey, Mitglied der Geschäftsführung von Exyte: „Das Projekt zeigt, wie starke Partnerschaften Innovation, wirtschaftliches Wachstum und den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft vorantreiben."

Exyte GmbH (Exyte), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für die Hightech-Industrie, wurde von CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) für seine führende Rolle beim Bau der Batteriezellenfabrik in Arnstadt mit dem Facility Diamond Partner Award ausgezeichnet. Die Produktionsanlage, die von CATL's deutscher Tochtergesellschaft CATT (Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH) betrieben wird, stellt einen bedeutenden Meilenstein für das chinesische Unternehmen dar: Sie ist das erste Großprojekt für Batteriezellenfertigung außerhalb Chinas.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreicht, bei der die Leistungen von Projektpartnern gewürdigt wurden. Die Produktionsanlage in Arnstadt stellt die erste große Investition von CATL außerhalb Chinas sowie das erste großangelegte chinesische Industrieprojekt in Deutschland dar. Exyte stieg 2019 in das Projekt ein und hat maßgeblich daran mitgewirkt, den damals noch im Entwicklungsstadium befindlichen regulatorischen Rahmen für Batteriezellenproduktion in Deutschland zu gestalten. In enger Zusammenarbeit mit CATT hat Exyte dazu beigetragen, die Standards für einen neuen Industriesektor in Europa zu definieren. Die Anlage startete im Dezember 2022 mit der ersten Testproduktion und schloss weitere Produktionstests Ende 2024 erfolgreich ab.

Das technisch anspruchsvolle Projekt umfasst einen der größten Trockenräume Europas. Trockenräume sind für die Herstellung von Batteriezellen aufgrund der extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit unerlässlich. Der Trockenraum, der sich über eine Fläche von mehreren Fußballfeldern erstreckt, ist der größte, den Exyte je gebaut hat. Das ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, das weltweit als Vorreiter für ultra-saubere Produktionsumgebungen gilt. Mit seinem integrierten Ansatz von Planung, Beschaffung und Bau sowie Inbetriebnahme positioniert sich Exyte als Schlüsselpartner der globalen Batterieindustrie.

Nachhaltigkeit per Design

„Kein Ort auf der Welt ist sauberer oder trockener als die von Exyte entwickelten und realisierten Anlagen. Die CATT-Fabrik ist ein besonderer Erfolg. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie starke Partnerschaften mutige Ideen in reale Ergebnisse umsetzen und damit Innovation, wirtschaftliches Wachstum und den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft vorantreiben", sagte Mark Garvey, Mitglied der Geschäftsführung bei Exyte und CEO von Advanced Technology Facilities. „Ich bin stolz auf unser Projektteam. Es freut mich sehr, dass ihr Einsatz und ihr Streben nach Spitzenleistung von unserem Kunden CATT gewürdigt werden. Diese Auszeichnung hat sich das Team wirklich verdient."

Nachhaltigkeit war von Beginn an Teil der Planung: Systeme zur Abwärmerückgewinnung und Wasseraufbereitung wurden integriert, um den ökologischen Fußabdruck der Anlage zu reduzieren. Die Ingenieur- und Planungsteams von Exyte haben die Produktionsstätte speziell an die Anforderungen der Batteriezellenherstellung angepasst, einschließlich des sicheren Umgangs mit sensiblen Chemikalien und Materialien sowie der Einhaltung strenger Umweltauflagen.

„Wir schätzen den starken Teamgeist und die hohe Einsatzbereitschaft, die Exyte in dieses Projekt eingebracht hat, sehr. Wir freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit auch in der finalen Phase fortzusetzen, und unsere Partnerschaft weiter zu stärken, um gemeinsam die Herausforderungen von E-Mobilität und Klimaneutralität im deutschen Markt erfolgreich zu meistern", kommentierte Songyan Du, Einkaufsleiter bei CATT.

Strategische Basis für die Zukunft europäischer Batterien

Mit Blick auf das erwartete Wachstum des europäischen Batterieproduktionssektors bis 2030 und darüber hinaus sieht Exyte dieses Projekt als strategischen Meilenstein. Es stärkt die Position des Unternehmens als verlässlicher Partner für die nächste Generation von Produktionsstätten für Batteriezellen in Europa. Derzeit plant und baut Exyte weitere Anlagen für etablierte Akteure aus der Automobil- und Batteriebranche, und entwickelt Technologien für die Fabriken der nächsten Generation.

Exyte plant, entwirft und realisiert die reinsten Produktionsumgebungen der Welt. Die Global Business Unit Advanced Technology Facilities bietet Beratungs-, Ingenieur- und Projektmanagement-Dienstleistungen für ultra-saubere Hightech-Branchen wie Halbleiter- und Batteriezellenfertigung an.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für Hightech-Industrien. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. www.exyte.net

