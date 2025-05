Exyte

Exyte erweitert Präsenz im „Silicon Saxony" mit neuem Planungs- und Projektstandort in Dresden

Eröffnung eines neuen Planungs- und Projektstandorts in Dresden; Halbleiterprojekte im Fokus.

Rund 300 Beschäftigte in qualifizierten Bereichen wie Architektur, Ingenieurswesen sowie Projekt- und Baumanagement.

Exyte CEO Dr. Wolfgang Büchele: „Die Stärkung unserer Präsenz im Silicon Saxony ist von entscheidender Bedeutung für das Halbleitergeschäft von Exyte und bringt unser klares Bekenntnis zur regionalen Innovationskraft zum Ausdruck."

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Wir freuen uns, dass ein globaler Marktführer wie Exyte sich in unserer Region engagiert. Dieser Schritt stärkt unsere regionale Wirtschaft und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze."

Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen wie Halbleiter und Mikroelektronik, baut seine Präsenz im Silicon Saxony weiter aus und eröffnet einen neuen Standort für Planung und Projektdurchführung in Dresden. Mit diesem gezielten Schritt verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie, dorthin zu gehen, wo wichtige Kunden investieren. Exyte stärkt mit dem neuen Standort seine Fähigkeit, komplexe Halbleiterprojekte für führende internationale Kunden in einem der bedeutendsten Technologiecluster Europas umzusetzen. Am neuen Standort entstehen zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur sowie Projekt- und Baumanagement. Exyte plant, weiterhin eine bedeutende Anzahl an Fachkräften in diesen Bereichen einzustellen.

Der neue Standort bietet Platz für bis zu 150 Mitarbeitende, während ein Großteil der Belegschaft auch künftig direkt auf den Baustellen in und um Dresden tätig sein wird. Der 2.700 Quadratmeter große Standort im Stadtteil Radeberger Vorstadt, unweit des Stadtzentrums, erstreckt sich über fünf Etagen. Das neue Büro für Planung und Projektdurchführung liegt im historischen „Preußischen Viertel", in unmittelbarer Nähe zur Elbe, und unterstreicht die langjährige Präsenz und das anhaltende Wachstum von Exyte in der Region. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Realisierung hochmoderner Produktionsstätten für namhafte Konzerne der Halbleiter- und Elektronikbranche hat Exyte maßgeblich zur Entwicklung der Region beigetragen. Bereits seit den frühen 1990er Jahren haben führende internationale Halbleiterunternehmen mit Unterstützung von Exyte Fertigungsstandorte in Dresden aufgebaut. Der neue Standort im Silicon Saxony ermöglicht Exyte eine noch agilere und effizientere Umsetzung lokaler Hightech-Projekte.

Lokale Investition, globale Wirkung

„Die Stärkung unserer Präsenz im Silicon Saxony ist ein bedeutender Schritt für das Halbleitergeschäft von Exyte in Deutschland und bringt unser Bekenntnis zur regionalen Innovationskraft zum Ausdruck", erklärt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte. „Unsere Strategie, unseren Kunden zu folgen, ermöglicht es uns, hochkomplexe Hightech-Anlagen in führenden Technologiezentren weltweit zu realisieren. Wir sind stolz darauf, in Dresden qualifizierte Arbeitsplätze im Bau- und Ingenieurwesen zu schaffen, und planen, unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen."

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert begrüßt die Entscheidung von Exyte: „Wir freuen uns, dass ein globaler Marktführer wie Exyte sich in unserer Region engagiert. Die Erweiterung der Aktivitäten in Dresden und Sachsen unterstreicht die wachsende Bedeutung des Silicon Saxony als Innovations- und Technologiestandort. Dieser Schritt stärkt unsere regionale Wirtschaft und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze – ein starkes Signal für langfristiges Engagement und nachhaltige Entwicklung."

Ein wachsendes Innovationscluster

Das Silicon Saxony – mit Zentrum in Dresden – ist Europas größtes Cluster für Mikroelektronik und ein zentraler Baustein der digitalen Zukunft des Kontinents. Im Jahr 2024 trug die Mikroelektronik- und Elektroindustrie über 13 Prozent zum gesamten Industrieumsatz Sachsens bei. Die Region beheimatet mehr als 3.600 Unternehmen mit rund 81.000 Beschäftigten in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Mikroelektronik. Mit geplanten und laufenden öffentlichen sowie privaten Investitionen in Höhe von über 50 Milliarden Euro wird erwartet, dass bis 2030 mehr als 24.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Silicon Saxony spielt damit eine zentrale Rolle in Europas Halbleiterstrategie und unterstützt maßgeblich die digitale und grüne Transformation des Kontinents.

Exyte ist ein bewährter Partner führender Halbleiterunternehmen und hat einige der weltweit fortschrittlichsten und größten Produktionsstätten geplant und realisiert. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Ingenieur- und Planungsdienstleistungen sowie Projekt- und Baumanagement für Fertigungs- und F&E-Anlagen an. Das aus Stuttgart stammende Unternehmen liefert integrierte Lösungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Beschaffung und Umsetzung („Design & Build") und ist zudem auf mechanische, elektrische und prozesstechnische Systeme (MEP), Reinraumtechnik sowie Gas- und Chemikalien-Dosiersysteme sowie Installationsdienstleistungen (Tool Install) für hochmoderne Fertigungsprozesse spezialisiert.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. www.exyte.net

