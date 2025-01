MISETHO UG

Börsen-Rally – Experte verrät, welche Aktien man jetzt nicht verkaufen sollte

Bild-Infos

Download

Delitzsch (ots)

Die Börse boomt – die Kurse steigen und Anleger freuen sich über satte Gewinne. Doch gerade in Hochphasen wissen viele Investoren nicht, wie sie reagieren sollen. Soll man Gewinne frühzeitig sichern, um Risiken zu minimieren, oder abwarten und darauf hoffen, dass die Rally anhält?

Es gibt dabei Aktien, die man auch in turbulenten Zeiten unbedingt halten sollte. Gerade in einer dynamischen Marktphase lohnt es sich, Ruhe zu bewahren und eine gut durchdachte Strategie zu verfolgen. So lassen sich nicht nur Verluste vermeiden, sondern langfristig auch solide Erträge sichern. Welche Aktien aktuell zu den Must-haves gehören und wie Anleger klug agieren können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Aktien halten oder verkaufen?

Viele Menschen verfolgen die Strategie, Aktien zu halten – selbst wenn die Entwicklung nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Doch dieser Ansatz ist aus strategischer Sicht nicht immer zielführend. Stattdessen sollte ein fundiertes Risiko- und Money-Management im Vordergrund stehen. Bei diesem kommt es darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, um eine Position – selbst wenn es nur vorübergehend ist – aufzugeben.

Denn es ist keineswegs nachhaltig, darauf zu hoffen, dass eine Aktie trotz fallender Kurse letztlich wieder an Wert gewinnt und sich alles von allein zum Guten wendet. Entspricht eine Aktie nicht mehr den eigenen Kriterien für den Verbleib im Portfolio, ist ein Verkauf sinnvoll. Die Aktie muss hierbei jedoch keineswegs für immer ad acta gelegt werden. Sie kann auf der Watchlist bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt bei Interesse erneut gekauft werden.

Auf diese Weise bleibt die Entwicklung der Aktie weiterhin im Blick, während Anleger größere Verluste oder erhebliche Gewinneinbrüche vermeiden. Auch wenn dies bedeutet, die Aktie später zu einem höheren Kurs zurückzukaufen, ist dieser Ansatz effizienter im Hinblick auf die Risikominimierung.

Die "Magnificent Seven" – Technologiegiganten im Fokus

Wer auf die bekannten "Blockbuster" setzen möchte, der kommt auch im Jahr 2025 nicht an den "Magnificent Seven" vorbei. Diese Aktien sind im aktuellen Wirtschaftszyklus besonders attraktiv – vor allem in Hinblick auf die positiven Auswirkungen durch die künstliche Intelligenz. Anleger können von diesen Unternehmen besonders profitieren. Dazu zählt unter anderem Amazon. Die Integration von KI optimiert hier nicht nur das Produktportfolio, sondern verbessert auch den Verkauf durch gezielte Werbung. Über die Sparte Amazon Web Services (AWS) entstehen zudem erhebliche Wachstumschancen im Bereich Cloud-Computing. Nvidia und Tesla zählen ebenfalls zu diesen Unternehmen. Nvidia spielt eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung essenzieller Infrastruktur für KI-Anwendungen, während Tesla durch KI den Fortschritt im autonomen Fahren weiter vorantreibt. Alphabet engagiert sich derweil aktiv im Bereich Quantencomputing, einem weiteren zukunftsweisenden Feld.

Generative KI, Cybersicherheit und Sprachsteuerung – diese Unternehmen haben Potenzial

Ein wichtiges Thema ist ferner die praktische Anwendbarkeit der Technologien. Datencenter, die für die Verarbeitung großer Datenmengen notwendig sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Auch die generative künstliche Intelligenz, die nicht nur Daten analysiert, sondern neue Inhalte und Produkte schafft, wird als Schlüsselfaktor für Innovationen gesehen. Besonders Softwareunternehmen wie Palantir, Salesforce und Snowflake treiben diese Bereiche voran. Ergänzend tritt CrowdStrike im Feld der Cybersicherheit stärker in Erscheinung.

Weitere attraktive Unternehmen für Anleger könnten außerdem C3AI sein, ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz für Unternehmen spezialisiert hat. Diese Firma ist interessant, weil die Adaption generativer KI mit großer Wahrscheinlichkeit ein Katalysator für den Softwaresektor sein wird. Außerdem sollten Anleger auch einen Blick über den Tellerrand werfen: Wie kann die KI heutzutage die Arbeit erleichtern? Hier kommen Themen wie Sprachsteuerung oder Voice-Anwendung ins Spiel – und damit vielversprechende Unternehmen wie SoundHound. Sie sind auf einfache Interaktionen mittels Sprache spezialisiert und bieten Potenzial für die Zukunft.

Energieversorger und grüne Energie – wichtige Akteure an der Börse

Nicht zuletzt spielen für das wachsende Feld der Datencenter vor allem die Energieversorgung und Kühlung eine Rolle. Insofern macht es Sinn, Akteure wie Vertiv zu verfolgen. Gleichzeitig nimmt auch die grüne Energie zunehmend einen größeren Stellenwert ein. Große Datencenter-Betreiber sind Vorreiter und achten auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Zwei Unternehmen sind hier als Akteure zu nennen: Constellation Energy und NuScale Power.

Fazit:

2025 bietet Anlegern eine Fülle von Möglichkeiten an der Börse. Wer auf die richtigen Unternehmen setzt und die Entwicklungen aufmerksam verfolgt, kann gute Renditen erhalten. Mit einem durchdachten Risiko- und Money-Management können Anleger ihre Ergebnisse außerdem nachhaltig verbessern.

Über Mike Seidl:

Mike Seidl ist Börsenexperte mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzmarkt. Nach seiner Bankausbildung spezialisierte er sich auf den Wertpapierhandel und gründete 2015 die Investorschule, um sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Anlegern praxisorientiertes Wissen zu vermitteln. Auf seinem YouTube-Kanal teilt er in seiner täglichen Wirtschafts- und Börsensendung wichtige Fakten und spannende Neuigkeiten an der Börse. Zusätzlich ist er als Autor für Fachartikel im Traders-Magazin tätig und tritt regelmäßig als Referent bei Finanzveranstaltungen auf. Weitere Informationen unter: https://investorschule.de/

Original-Content von: MISETHO UG, übermittelt durch news aktuell