Tönjes Holding AG

Die Tönjes Holding AG erweitert den Vorstand und stellt sich zukunftsweisend neu auf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Michael Feldmann wird neues Vorstandsmitglied

Michael Feldmann verstärkt seit dem 1. Januar 2024 das Vorstandsteam der Tönjes Holding AG im Bereich Vertrieb. In seiner neuen Position arbeitet er zukünftig gemeinsam mit den Vorstandskollegen Gerd Kämena und Dennis Lehmann daran, die strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben.

Ausbildung und Stationen im Unternehmen

Michael Feldmann ist kein Unbekannter bei der Tönjes Holding AG. Seine Karriere im Unternehmen begann 1987 mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. In den darauffolgenden Jahren hat er verschiedene Schlüsselpositionen innerhalb der Gruppe bekleidet, darunter mehrere Geschäftsführerposten in Tochtergesellschaften der Holding. Seine langjährige Tätigkeit und umfassende Erfahrung in der Branche qualifizieren ihn hervorragend für die neue Aufgabe im Vorstand.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir von der Tönjes Holding AG entgegengebracht wird", sagt Michael Feldmann. "Und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Führungskräfte aus dem eigenen Haus

Diese Personalentscheidung unterstreicht das Bestreben der Tönjes Holding AG, kontinuierlich qualifizierte und erfahrene Führungskräfte aus dem eigenen Haus zu fördern und in Schlüsselpositionen zu bringen.

"Michael Feldmanns umfangreiche Branchenkenntnisse und seine langjährige Erfahrung machen ihn zu einer idealen Besetzung für diese Position", erklärt Vorstand Gerd Kämena. Vorstandskollege Dennis Lehmann ergänzt: "Wir profitieren darüber hinaus natürlich davon, wie gut er das Unternehmen bereits kennt." Beide freuen sich auf die Zusammenarbeit und die Impulse, die er in seiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied setzen wird.

Über die Tönjes Holding AG:

Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Delmenhorst bei Bremen. Seit mehr als 40 Jahren ist der Dienstleister im Bereich der Kfz-Zulassung und Kfz-Kennzeichen bundesweit einer der Marktführer. Mit über 1000 Mitarbeitenden in mehreren Tochtergesellschaften betreibt das Unternehmen ein deutschlandweites Netz aus über 250 Prägestellen und über 50 regionalen Zulassungsdiensten sowie das innovative digitale Zulassungsportal T-Kfz.de.

Original-Content von: Tönjes Holding AG, übermittelt durch news aktuell