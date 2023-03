AMSTERDAM West-BERLIN retour: Eine heiße Liebe und Familiengeschichte im K(k)alten Krieg

Gelnhausen (ots) - Stella Daviz hat mit Ihrem Thriller "Ich warte in deinem Schatten" ein spannendes Buch veröffentlicht. In dem Thriller geht es um Cecilla, die ein schönes Leben führt und der es an nichts fehlt. Sie ist eine bekannte und erfolgreiche Pianistin. Nach einer schmerzlichen Trennung lernt sie ihren Mr. Right kennen und lieben. Doch leider darf sie nur kurz ihr Glück genießen, als sie bemerkt, dass sie ...

mehr