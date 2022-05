PIZ Personal

Save the Date: "Bundeswehr Olympix 2022" - 20. bis 22. Mai in Warendorf

Warendorf (ots)

In diesem Jahr ist es wieder soweit und die beliebte Jugendsport-Veranstaltung "Bundeswehr Olympix" geht in eine neue Runde. Auf einem etwa acht Kilometer langen Outdoor-Hindernis-Parcours können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf spannende Herausforderungen freuen.

Etwa 500 Jugendliche aus ganz Deutschland treten in Gruppen gegeneinander an und zeigen, wie viel Teamgeist in ihnen steckt. Die Gewinner-Teams können sich auf exklusive Preise freuen.

Die Anmeldung für Interessierte im Alter von 16 bis 20 Jahren ist noch bis 12. Mai 2022 möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

bundeswehrentdecken.de

Über eine Ankündigung der Veranstaltung in Ihren Medien würden wir uns freuen. Bitte notieren Sie sich schon jetzt die Veranstaltung vom 20.-22. Mai 2022. Eine Einladung zu unserem Pressetag am Samstag, 21.05.2022 in der Sportschule Warendorf folgt gesondert.

