Erste Pop-Up Karrierelounge der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen

Oberhausen (ots)

Bis zum 30. April können sich Interessierte im Centro in Oberhausen in der Pop-Up Karrierelounge noch über die vielfältigen zivilen und militärischen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten beim Arbeitgeber Bundeswehr informieren. Am 8. und 9. April wartet zudem eine Sonderausstellung, u.a. mit verschiedenen Bundeswehr-Exponaten, mitten im größten Shopping- und Erlebniszentrum Europas, auf viele Besucherinnen und Besucher.

Von der Kaserne direkt ins Centro nach Oberhausen: Im Erdgeschoss des größten Shopping- und Erlebniscenter Europas präsentiert sich die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber mit seinen zahlreichen militärischen und zivilen Karrieremöglichkeiten. Die Pop-Up Karrierelounge im Oberhausener Centro ist bundesweit die sechste ihrer Art und die erste in Nordrhein-Westfalen.

Getreu dem Motto, die Bundeswehr erlebbar zu machen, gibt es am 8. und 9. April eine große Sonderausstellung im Mitteldom des Centros. Hier werden verschiedene Bundeswehr-Exponate sowie die Drohne "Luna" und ein hochmoderner Schreitroboter präsentiert. An der "Ability Wall", einer Art Hinderniswand, können Besucherinnen und Besucher ihre körperliche Fitness und ihr Reaktionsvermögen testen.

Um einen Teil der Bundeswehr-Vielfalt in der Pop-Up Karrierelounge darzustellen, wechseln die Themen regelmäßig. Bundeswehrangehörige aus verschiedenen Truppenteilen und Dienststellen stellen dabei ihren Berufsalltag und ihre Fähigkeiten vor. So können Besucherinnen und Besucher direkte Einblicke in die Aufgaben eines Soldaten der Panzertruppe, eines Ingenieurs im Beschaffungswesen oder eines Minentauchers gewinnen. Die Karriereberaterinnen und Karriereberater beantworten vor Ort alle Fragen rund um eine mögliche Karriere bei der Bundeswehr.

Mit der Pop-Up Karrierelounge hat die Bundeswehr bereits 2019 ein neues Format für die Personalgewinnung geschaffen, welches jeweils mit mehreren Monaten Vorlauf geplant wird.

Interessierte sind herzlich eingeladen die Karrierelounge und die Sonderausstellung zu besuchen oder sich auf bundeswehrkarriere.de zu informieren:

Pop-Up Karrierelounge der Bundeswehr Oberhausen

Zeitraum: Bis einschließlich 30. April 2022

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10:00 bis 20:00 Uhr

Adresse: Promenade 555, 46047 Oberhausen

