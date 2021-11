PIZ Personal

Bundeswehr mit Panzer und Rennwagen auf dem PS-Festival des Jahres: Die "Essen Motor Show" 2021

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Köln (ots)

Vom 26. November bis zum 5. Dezember ist die Bundeswehr bei der diesjährigen Essen Motor Show wieder mit dabei. Am Informationsstand A21 in Halle 6 der Messe Essen informiert die Bundeswehr interessierte Besucherinnen und Besucher über Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften.

Auf unserem 252 Quadratmeter großen Informationsstand erwarten unsere Besucherinnen und Besucher dieses Jahr spannende Highlights. PS-Fans bieten wir die einmalige Gelegenheit, den Innenraum unserer Panzerhaubitze 2000 zu erleben oder den Rennwagen unseres Racing Teams der Universität der Bundeswehr Hamburg kennenzulernen.

Natürlich stehen unsere Karriereberaterinnen und Karriereberater Interessenten auch dieses Jahr zu allen Fragen rund um die Arbeitgeberin Bundeswehr Rede und Antwort.

Darüber hinaus bieten wir - in Abhängigkeit der Coronaschutzbestimmungen - die Möglichkeit an, echte Survival-Skills anhand unseres Rettungs- und Einsatzrucksacks kennenzulernen oder Knoten und Schlüsselanhänger unter Anleitung unserer Marinecrew selbst anzufertigen.

Die Bundeswehr zählt mit aktuell etwa 265.000 militärischem und zivilem Personal zu den größten und mit über 1000 Berufsbildern zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland - darunter auch eine Vielzahl an technischen Berufen.

Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf karrierekaserne.de zu informieren:

Messe Essen

Halle 6 / A21

Norbertstraße, 45131 Essen

Standöffnungszeiten: 26.11. - 05.12.2021; von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Original-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuell