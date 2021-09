PIZ Personal

"Mission Marine" - Die erste maritime Karrieremesse der Bundeswehr im online Format

Köln (ots)

Am 7. und 8. September 2021 von jeweils 14:00 bis 20:00 Uhr können Interessierte erstmals bei der online Erlebnismesse "Mission Marine" in die Welt der Marine eintauchen und sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten rund ums Seefahren informieren.

Nach den beiden großen Erfolgen mit der "Dimension Luft" Ende 2020 und unserer zivilen Karrieremesse "Zivile Karrieremesse - Ausrüstung & Technik" in diesem Frühjahr, planen wir nun - weiterhin coronabedingt - unsere dritte digitale Karrieremesse: Dieses Mal im Themenbereich der Marine.

In "Mission Marine" können Online-Teilnehmende in verschiedenen virtuellen Messehallen auf Avatare unserer Marine-Crew treffen, die einen von über 30 Jobs "live" an ihrem Arbeitsplatz vorstellen: Minentaucher_innen, Luftfahrzeugavioniker_innen, Schiffsbetriebstechniker_innen bis hin zu unseren Köchen_innen der seefahrenden Einheiten - alle sind dabei! Sie stehen gemeinsam mit 50 Karriereberater_innen zu den vielfachen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund ums Seefahren in Live-Chats Rede und Antwort. Auch werden die acht Gewinner_innen unseres Gewinnspiels live vor Ort in Kiel mit dabei sein und Neugierigen bieten wir die Möglichkeit zum Mitmachen - etwa bei der Knotenkunde.

Technik und Mobilität spielen in modernen Streitkräften eine entscheidende Rolle und können in der Messe durch integrierte Exponate, wie einer Fregatte oder einem U-Boot, von unseren Besucher_innen erlebt und erforscht werden.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, am Tag der Generalprobe, den 6. September 2021, hinter die Kulissen unserer virtuellen Erlebnismesse in Kiel zu blicken und am 7. September 2021 das Messegeschehen in Kiel live mitzuerleben!

Hintergrundinformationen erhalten Sie auf www.karrierekaserne.de/mission-marine.

