Virtual Reality-Erlebnis in der Pop-Up-Karrierelounge der Bundeswehr in Hannover

Bis zum 16. April 2022 haben Interessierte die Möglichkeit, in der Ernst-August-Galerie in Hannover in der Pop-Up-Karrierelounge mit dem Arbeitgeber Bundeswehr in Kontakt zu treten und sich über die vielfältigen Karrierechancen in der Truppe zu informieren.

Getreu dem Motto "Raus aus der Kaserne, hin zu den Menschen - Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft" machen die Karriereberaterinnen und Karriereberater die Bundeswehr nun auch in Hannover erlebbar.

Neugierige und Interessenten haben hier die Möglichkeit, in die Welt der Bundeswehr einzutauchen. So können Besucherinnen und Besucher sich einmal als Soldatin bzw. Soldat fühlen und einen Blick in die moderne "Stube 2020" mit neuem Mobiliar werfen. Die Vorstellung des Biwakplatzes inklusive Feuerstelle und die Einsatzausrüstung zum Selberanziehen sind auch mit im Programm.

Zusätzlich stellen Einheiten aus der Region in wechselnden Themenwochen die Fähigkeiten der Bundeswehr vor. Neben unseren Karriereberaterinnen und Karriereberatern sind so auch Bundeswehrangehörige regionaler Truppenteile und Dienststellen vor Ort, die direkt aus dem eigenen Berufsalltag berichten: wie das Heeresmusikkorps, Tauchergruppen oder aber Feuerwerker mit Sprengfallen. Mit einer Virtual Reality-Brille und dem Simulationsgerät "ICAROS" kann im Zeitraum vom 14. Februar bis einschließlich 12. März 2022 das Gefühl des Fliegens erlebt werden.

Nach dem großen Erfolg in Wolfsburg im Jahr 2020 stellt dies den zweiten Pop-Up-Store der Bundeswehr für den Raum Niedersachsen dar. Insgesamt ist das der fünfte Store im gesamten Bundesgebiet. Für rund vier Monate wird der angemietete Store die Überschrift "Karrierelounge" tragen.

Interessenten sind herzlich eingeladen den Store zu besuchen oder sich auf

bundeswehrkarriere.de zu informieren:

Pop-Up-Karrierelounge der Bundeswehr in Hannover

Zeitraum: Bis einschließlich 16. April 2022

Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-20 Uhr

Adresse: Ernst-August-Platz 2 (OG), 30159 Hannover

