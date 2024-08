Seals Group GmbH

Seals Group: Warum smarter Vertrieb für die Wärmewende jetzt entscheidend sind

Oldenburg

Nicht nur bleiben die Verkaufszahlen von Wärmepumpen weit hinter den Erwartungen zurück, vielmehr brechen sie aktuell immer mehr ein - trotz hoher Innovationskraft und spannender Fördermaßnahmen. Aaron Brück und Philipp Boros, Geschäftsführer der Seals Group GmbH und Vertriebsexperten, wissen, dass dies unter anderem auf unzureichende Vertriebsstrategien zurückzuführen ist. Was aber können Energieversorger nun unternehmen, um ihre Defizite in diesem Bereich zu beheben und sich auf dem schnelllebigen Energiemarkt zu behaupten?

Die Wärmewende ist eine der drei tragenden Säulen der Energiewende und soll die derzeit fossil dominierte Wärmeversorgung klimaneutral machen - zentraler Akteur dabei: die Wärmepumpe. Deren grundsätzlich im fünfstelligen Bereich liegenden Anschaffungskosten lassen sich zudem in der Regel durch staatliche Förderungen um bis zu 70 Prozent senken. Während das die Verkaufszahlen eigentlich ankurbeln sollte, hat die langwierige öffentliche Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz das Vertrauen bei den Verbrauchern in Bezug auf Heizungsmodernisierung nachweislich geschwächt: Im ersten Quartal brach der Absatz von Wärmepumpen daher laut des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie um 52 Prozent auf 46.000 Geräte ein - und das bei einem insgesamt rückläufigen Markt im Vergleich zum Vorjahr. "Hinzu kommt, dass viele Verbraucher wegen mangelnder Aufklärung überhaupt nicht wissen, welche Fördermöglichkeiten es gibt und was dabei zu beachten ist. Dabei wäre das Interesse durchaus vorhanden - es wird nur nicht aktiv bedient: Die Kunden werden schlichtweg nicht richtig unterstützt und nicht mit den richtigen Informationen versorgt", erklärt Aaron Brück, Geschäftsführer der Seals Group.

"Was Energieversorger jetzt brauchen, sind ein guter Vertrieb, effektives Marketing und eine klare Kommunikation mit den Kunden", ergänzt Philipp Boros, ebenfalls Geschäftsführer der Seals Group. Mit ihrem Unternehmen haben sich die beiden Vertriebsexperten darauf spezialisiert, die Trendwende in der Energiewirtschaft auf dem Markt, bei Energieversorgern und beim Endkunden zu begleiten und die Transformation erfolgreich mitzugestalten. Dank ihrer umfassenden Expertise in Vertriebsthemen und jahrelanger Erfahrung in der Energiebranche findet die Seals Group bei ihren Kunden Optimierungspotenziale und verwandelt diese schnell und zuverlässig in exzellente Ergebnisse. Inwieweit Energieversorger hiervon profitieren und wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft, erfahren Sie hier.

Seals Group: Mit smartem Vertrieb den Wärmepumpenabsatz ankurbeln

Aaron Brück und Philipp Boros sehen den Schlüssel zum erfolgreichen Absatz von Wärmepumpen in cleveren, marktgerechten Vertriebsstrategien. "Die Debatten um die Wärmepumpe gleichen einer Achterbahn: Einerseits wird sie als Lösung für das GEG gesehen, andererseits wird die Wärmepumpe oft als ungeeignet und kostspielig dargestellt. Gerade unter solchen Bedingungen sind kompetente Vertriebler enorm wichtig - nicht nur für Unternehmen, um ihre Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren, sondern auch für die Endkunden, die Unterstützung bei ihrer Kaufentscheidung benötigen", betonen die Experten der Seals Group. Dabei sollte stets der gesamte Vertriebsprozess betrachtet werden.

Vom hochwertigen Lead über das persönliche Kundengespräch bis hin zum Kaufabschluss sind heutzutage mehr denn je smarte Vertriebsprozesse gefragt, die der hohen Marktdynamik standhalten und dafür sorgen, dass Energieversorger ihren Marktbegleitern immer einen Schritt voraus sind. "Schnelle Vertriebsprozesse erhöhen nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufsabschlusses, sondern schaffen auch Vertrauen und Zufriedenheit beim Kunden. In einem dynamischen Marktumfeld, das von vielen neuen Marktplayern geprägt ist, können sich Unternehmen durch die schnelle Reaktion ihrer Vertriebsmitarbeiter den entscheidenden Vorsprung am Markt sichern", wissen Aaron Brück und Philipp Boros.

Von individueller Planung bis zu lückenloser Betreuung: So läuft die Zusammenarbeit mit der Seals Group ab

Eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit ihrer Projekte bei gleichzeitig höchster Qualität ihrer Ergebnisse steht für die Seals Group immer an erster Stelle. Dabei verfolgt das norddeutsche Unternehmen das Ziel, die Vertriebsaktivitäten ihrer Kunden zu verbessern und die Umsätze deutlich zu steigern. Die Dienstleistung kann je nach Bedarf des Kunden flexibel gestaltet werden: Entweder wird nur ein Teil des Vertriebsprozesses übernommen oder der gesamte Vertriebsprozess abgedeckt.

Um einen effizienten sowie passgenauen und schnell umsetzbaren Plan zu entwickeln, überprüfen die Experten zu Beginn der Zusammenarbeit zunächst die aktuelle Situation des Kunden und definieren gemeinsame Ziele. Im Anschluss werden die definierten Vertriebsmaßnahmen umgesetzt, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dazu gehört die Bereitstellung von Vertriebspersonal, das Kundenkontakte herstellt, Termine organisiert, Leads generiert, Verkaufsabschlüsse tätigt und den After-Sales-Bereich betreut. "Wir bieten umfassendes Sales as a Service und maximieren so den Mehrwert für unsere Kunden. Besonders in der aktuellen Phase der Energiewende ist es wichtig, auf erfahrene Vertriebler zu setzen, die gemeinsam mit den Energieunternehmen erfolgreich wachsen und so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten", so Aaron Brück abschließend.

Sie möchten als Energieversorger den Anforderungen der Energiewende gerecht werden und Ihre vertrieblichen Ziele auf dem dynamischen und schnelllebigen Markt erreichen? Dann melden Sie sich jetzt bei Aaron Brück und Philipp Boros von der Seals Group und vereinbaren Sie einen Termin!

