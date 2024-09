Tag der Deutschen Einheit

Der Countdown läuft: Mecklenburg-Vorpommern und die Landeshauptstadt Schwerin laden ein zum Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2024

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Ein buntes und hochkarätiges Programm aus Kultur und Entertainment, dazu Dialogformate und viel Information - und das alles in der Kulisse des Welterbes: Vom 2. bis 4. Oktober 2024 laden Mecklenburg-Vorpommern und seine Landeshauptstadt ein, das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Es wird eines der größten Feste der Landesgeschichte - und alle Veranstaltungen sind kostenlos.

"Vereint Segel setzen": Mit diesem Motto der Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns lädt das Land auch zum Bürgerfest in Schwerin ein. Vom 2. bis 4. Oktober heißt es gemeinsam feiern und die große Vielfalt von Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland entdecken und neu erleben - bei Konzerten mit Top-Stars, spannenden Vorträgen, Diskussionsrunden und Lesungen, bei Spiel, Sport und Spaß für alle Generationen und vielfältiger Kulinarik aus allen Regionen Deutschlands. Zum Event wird der gesamte historische Stadtkern von Schwerin mit seiner prächtigen, restaurierten Architektur, seinen Seen und Grünanlagen und dem Weltkulturerbe zum Festgelände.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig: "Wir feiern, was Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland ausmacht: die Vielfalt und Stärke der Regionen, das friedliche Miteinander der Menschen, unsere Demokratie. Dies wird eines der größten Feste unserer Landesgeschichte - und ich lade hiermit alle Menschen ein, uns zu besuchen, teilzunehmen und mitzudiskutieren, sich inspirieren zu lassen und vor allem: dieses Fest mit seinen vielen Höhepunkten zu genießen."

Die Highlights auf dem Bürgerfest:

Land und Leute, Top-Stars live, Politik zum Anfassen und Mitreden

Auf der MV-Meile am Pfaffenteich präsentiert sich Gastgeberland Mecklenburg-Vorpommern in seiner Schönheit, Lebensqualität und Innovationskraft. Das Land lädt in den "MV-Garten" ein, in dem die Gäste norddeutsch-entspannt relaxen und genießen können. Es gibt Livemusik, bildende Künstlerinnen und Künstler sowie Studierende der Designschule Schwerin zeigen ihr Können, und eine Ausstellung ehrt den Greifswalder Maler Caspar David Friedrich. Touristische Regionen, Universitäten und Hochschulen stellen sich vor, ein grüner Infomarkt widmet sich der Nachhaltigkeit - und regionale Produzenten beweisen, wie lecker das "Land zum Leben" ist. Am südlichen Ufer des Pfaffenteichs präsentiert sich auch Sponsoringpartner AIDA Cruises mit der AIDA Urlaubswelt - mit Feelgood-Sounds von AIDAradio und dem AIDA Bord DJ, einem Coffee-Bike, Liegestühlen unter Palmen mit Blick auf den Pfaffenteich, einem attraktiven Gewinnspiel und der AIDAcosma-Showkabine. Ein besonderes Highlight am Freitagabend ist die exklusive Aftershow-Party mit DJ VIZE.

Die Landeshauptstadt Schwerin präsentiert sich in ihrer ganzen Vielfalt mit Akteuren aus Musik, Kultur, Tourismus und Ehrenamt zentral entlang der Puschkinstraße und auf dem Marktplatz. Dort erwarten die Gäste ein attraktives Programm und musikalische Höhepunkte am Abend. Die lokale Gastronomie aus Schwerin und Umgebung sorgt für ein buntes kulinarisches Angebot.

Die Ländermeile zeigt an verschiedenen Standorten, was die Bundesrepublik Deutschland mit ihren 16 Ländern so unverwechselbar macht: Menschen, Landschaften, Kultur, Wissenschaft und Politik, gastronomische und musikalische Angebote. Jedes Land ist mit einem eigenen Stand und Programm vertreten - der Spaziergang durch Schwerin wird zum Spaziergang durch ganz Deutschland.

Kultur und Musik live auf drei Bühnen: Neben beliebten und bekannten Künstlern aus dem Land und der Region werden auch Top-Stars live auftreten. Den Anfang macht am 2. Oktober die Band Juli (21:00 Uhr), präsentiert von NDR MV. Am 3. Oktober wird Roland Kaiser mit Band gemeinsam mit den Gästen des Bürgerfests die Einheit feiern (21:00 Uhr). Am 4. Oktober präsentiert Ostseewelle nicht nur den Pop-Rapper Malik Harris (17:45), sondern auch die Pop-Sensation Zoe Wees (20:30 Uhr).

Die Verfassungsorgane Bundesrat, Deutscher Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht werden auf dem Bürgerfest erlebbar. Sie informieren auf dem Altstadtparkplatz und an der Graf-Schack-Alle über ihre Aufgaben und laden zum Kennenlernen und besseren Verstehen ein.

Die Einheitsmeile an der Graf-Schack-Allee nähert sich dem Thema Einheit aus verschiedenen Perspektiven und wird dabei von relevanten Akteurinnen und Akteuren unterstützt - unter anderem dem Stasi-Archiv, dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle, den Gedenkstätten Berliner Mauer und Hohenschönhausen, der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und weiteren.

Ein Highlight im abendlichen Schwerin ist die "Zeitreise": Die Lichtshow lässt das Schweriner Schloss am 2. und 3. Oktober erstrahlen und die Geschichte von der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit bis heute emotional lebendig werden.

Diskussion, Dialog, Partizipation auf dem Bürgerfest: Das Zukunftsforum im Schlossinnenhof ist der Hotspot für alle, die sich für gesellschaftliche und politische Themen interessieren - mit inspirierenden Gästen und aktuellen Themen.

Auf der Blaulichtmeile am Stadthafen wird es spannend für die ganze Familie: Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei, DLRG, THW und viele weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen stellen sich vor und informieren über ihre wichtige Arbeit zu Land und zu Wasser. Besichtigungen von Einsatzfahrzeugen natürlich inklusive.

Das Familien- und Sportland im Schlossgarten bietet ein buntes Spiel-, Aktivitäten- und Mitmachprogramm für Kinder und Eltern - von Bastelaktionen bis zu Fußball, Bogenschießen, Volley- und Basketball, Boxen und Rollstuhlsport. Der Landessportbund, Vereine, Naturerlebniszentren, die Pfadfinder, der Tourismusverband, die Musikwerkstatt des Kultursegels und weitere Organisationen stellen sich mit ihren vielfältigen Angeboten aus Kultur, Sport und Bildung vor.

Weitere Veranstaltungsorte und Programmpunkte

Daneben gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungsorte und Programmpunkte - darunter eine Führung durch die Staatskanzlei am 4. Oktober, Unterhaltung und Mitmachaktionen für Groß und Klein auf der NDR-Erlebnisfläche am Marstall, spannende Theateraufführungen in der M*Halle, drei Kunstausstellungen im E-Werk sowie eine neue Wanderausstellung zu Stasi-Dokumenten im Arsenal. Außerdem ist der ZDF-Fernsehgarten on Tour am 4. und 6. Oktober zu Gast in Schwerin (Tickets sind vergriffen).

Auf dem Schweriner See wird das Motto des Bürgerfests "Vereint Segeln setzen" wortwörtlich aufs Wasser gebracht: Hier wird am 3. und 4.10. der Länderpokal im Inklusiven Segeln ausgetragen, bei dem Zweier-Teams aus jedem Bundesland gegeneinander antreten. Das Besondere: Je ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung segeln gemeinsam. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Sicherheit im Fokus

Für das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit ist ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Peter Kranz, Leiter Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern: "Damit alle Gäste dieses Fest unbeschwert, ungestört und friedlich genießen können, setzen wir auf ein umfassendes Sicherheitskonzept, das sowohl präventive wie auch Notfallmaßnahmen umfasst. Ergänzt wird dies von einem niedrigschwelligen Awareness-Konzept, das Unterstützung vor Ort bietet und die Gäste für übergriffiges Verhalten sensibilisiert."

Das Bürgerfest als Abschluss der Bundesratspräsidentschaft von MV

Zusammen mit den protokollarischen Veranstaltungen wie dem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater und dem Ökumenischen Gottesdienst im Dom ist das Bürgerfest der Höhepunkt und Abschluss der Bundesratspräsidentschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Der "Staffelstab", der von Jahr zu Jahr an das Land weitergereicht wird, das die nächste Bundesratspräsidentschaft innehat, wird am 3. Oktober um 16:00 Uhr am Stand des Bundesrates von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an die Ministerpräsidentin des Saarlandes Anke Rehlinger übergeben.

Das Bürgerfest auf einen Blick

Das Detail-Programm sowie weitergehende Informationen können über die Website tag-der-deutschen-einheit.de abgerufen werden und werden laufend aktualisiert.

Die Öffnungszeiten des Bürgerfests:

2. Oktober: 14-24 Uhr (Kultur & Kulinarik bis 22 Uhr)

3. Oktober: 10-24 Uhr (Kultur & Kulinarik bis 23 Uhr)

4. Oktober: 10-23 Uhr (Kultur & Kulinarik bis 22 Uhr)

Informations- und Ausstellungsbereiche können zum Teil bereits um 20 bzw. 18 Uhr schließen.

Anfahrt/Anreise:

Wir empfehlen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer das Auto nutzt, sollte die Innenstadt meiden, die ausgewiesenen P+R-Parkplätze nutzen und mit dem Schweriner Nahverkehr in die Innenstadt weiterfahren. Innenstadtparkplätze stehen nicht zur Verfügung. Im Regional- und Fernverkehr werden von der Deutschen Bahn und der ODEG Sonderzüge eingesetzt. Besuchende sollten sich rechtzeitig informieren, um ihre An- und Abreise mit dem Zug zu planen.

Auf dem Bürgerfest werden drei große, betreute Fahrradparkplätze eingerichtet. In diesen abgesperrten Bereichen können Fahrräder kostenfrei angeschlossen werden:

Fahrradgarderobe Nord - Pfaffenteich Nordufer, Alexandrinenstraße

Fahrradgarderobe Nord-Ost - Werderstraße / Grüne Straße

Fahrradgarderobe Süd - Bertha-Klingberg-Platz

Ausführliche Informationen zur Anreise gibt es auf der Event-Website unter tag-der-deutschen-einheit.de/service/anreise/

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell