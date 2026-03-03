ZDF

"maybrit illner" im ZDF mit Doppelfolge zum Krieg in Nahost

Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" widmet sich in dieser Woche gleich an zwei Abenden den jüngsten Angriffen auf den Iran und der dadurch verschärften Lage im Nahen Osten: am Mittwoch, 4. März 2026, 22.15 Uhr, in einer zusätzlichen Spezialausgabe sowie am Donnerstag, 5. März 2026, 22.15 Uhr, in der regulären Sendung im ZDF. Über den Krieg in Nahost informiert das ZDF zudem in einem weiteren "ZDF spezial" am Mittwoch, 4. März 2026, ab 19.25 Uhr.

Mit ihren Angriffen auf den Iran wollen Israel und die USA das Mullah-Regime zu Fall bringen. Viele der Mächtigen dort wurden schon getötet, aber es zeigen sich bisher keine Auflösungserscheinungen. Im Gegenteil: Der Iran überzieht Israel und die Golfstaaten mit Raketen und Drohnen-Angriffen und hat die wichtige Handelsstraße durch den Golf von Hormus geschlossen. Stürzt das Regime in den nächsten Tagen oder Wochen? Kann das iranische Volk sich vielleicht sogar selbst befreien? Oder stürzt der Krieg den ganzen Nahen Osten ins Chaos?

Die negativen Folgen für Energiepreise, Flugverkehr und Handel sind jetzt schon sichtbar. Bei seinem Besuch in Washington versucht der Kanzler deutsche und europäische Anliegen anzusprechen. Welche Bedeutung hat Europa in den Augen von Donald Trump in dieser Lage? Welche Rolle soll Deutschland in diesem Krieg spielen? Welche Folgen muss es tragen und ertragen?

"maybrit illner" diskutiert an beiden Abenden Motive, Risiken und mögliche Szenarien mit Expertinnen und Experten. Zu Gast in der Sendung am Mittwoch sind CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, US-General a.D. Ben Hodges, die Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung und die Journalistin Mariam Lau.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

