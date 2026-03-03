ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26 Mi., 4.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.25 Uhr beachten: 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Krieg in Nahost Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 4. März 2026, 19.25 Uhr bis 4. März 2028 20.15 Schnee von gestern 21.45 heute journal 22.15 maybrit illner spezial (VPS 22.14/HD/UT) zum Krieg in Nahost Der Polit-Talk im ZDF Im Streaming: 4. März 2026, 22.15 Uhr bis 4. März 2028 23.15 auslandsjournal (VPS 22.15) 23.45 heute journal update (VPS 0.30) 0.00 Markus Lanz (VPS 23.15) 1.15 auslandsjournal - die doku: Wer war Jeffrey Epstein? (VPS 0.44) 2.00 Donald Trump - König im Weißen Haus? (VPS 0.45) 2.45 Nordkoreas Geheimnisse (VPS 1.30) 3.30 auslandsjournal (VPS 2.15) (von 23.15 Uhr) 4.00 frontal (VPS 3.15) 4.45- hallo deutschland 5.30 ("Duell der Gartenprofis", "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" sowie die Wiederholung entfallen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell