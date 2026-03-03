PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26

Mi., 4.3.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.25 Uhr beachten:

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Krieg in Nahost 
          Moderation: Andreas Klinner
          Im Streaming: 4. März 2026, 19.25 Uhr bis 4. März 2028

20.15     Schnee von gestern

21.45     heute journal

22.15     maybrit illner spezial   (VPS 22.14/HD/UT)
          zum Krieg in Nahost 
          Der Polit-Talk im ZDF
          Im Streaming: 4. März 2026, 22.15 Uhr bis 4. März 2028

23.15     auslandsjournal   (VPS 22.15)

23.45     heute journal update   (VPS 0.30)

 0.00     Markus Lanz   (VPS 23.15)

 1.15     auslandsjournal - die doku: Wer war Jeffrey Epstein?   (VPS 0.44)

 2.00     Donald Trump - König im Weißen Haus?   (VPS 0.45)

 2.45     Nordkoreas Geheimnisse   (VPS 1.30)

 3.30     auslandsjournal   (VPS 2.15)
          (von 23.15 Uhr)

 4.00     frontal   (VPS 3.15)

 4.45-    hallo deutschland
 5.30

("Duell der Gartenprofis", "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" 
sowie die Wiederholung entfallen)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

