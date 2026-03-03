ZDF

"Die Giovanni Zarrella Show" startet 2026 mit einem Abend für die Liebe

Unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe" läutet "Die Giovanni Zarrella Show" ein Jahr voller besonderer Showmomente ein. Geplant sind in diesem Jahr vier weitere Shows, die jeweils unter einem besonderen Motto stehen. Außerdem moderiert der beliebte Sänger und Entertainer im Dezember 2026 erneut die Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor.

"Mit großer Vorfreude blicke ich auf die kommenden Ausgaben der 'Die Giovanni Zarrella Show' im Jahr 2026 – es ist jedes Mal aufs Neue ein Geschenk, gemeinsam mit unserem wundervollen Publikum unvergessliche Abende voller Musik, Emotionen und Überraschungen zu erleben. Jede Stadt bringt ihre eigene Energie mit und macht unsere Shows so besonders. Dass wir das Jahr erneut mit einer festlichen Weihnachtsspendengala krönen dürfen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Mein herzlichster Dank gilt schon jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Hallen und vor den Bildschirmen – ohne euch wäre das alles nicht möglich", so Moderator Giovanni Zarrella.

Los geht es am Samstag, 14. März 2026, um 20.15 Uhr mit einem Abend großer Stars und Emotionen aus Offenburg. In der neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" dreht sich alles um das schönste Thema der Welt – die Liebe. Das Publikum erwarten emotionale Musikmomente, Überraschungen und sehr persönliche Liebesgeschichten.

Musik-Highlights von Sarah Connor, Johannes Oerding und Wincent Weiss

Erstmals begrüßt Giovanni Zarrella Superstar Sarah Connor, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Für eine besondere musikalische Überraschung sorgt Horst Schlämmer. Die Bühne gehört an diesem Abend außerdem Schlagerstars wie Andy Borg, Beatrice Egli, der kölschen Kultband die Höhner, dem Duo Neonlicht sowie Laura & Mark. Maite Kelly feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei". Mit den unsterblichen Hits von Modern Talking verwandelt Thomas Anders die Halle in Offenburg in eine große Tanzfläche. Andreas Gabalier beweist, dass der Volks-Rock-'n'-Roller nicht nur Party kann – er berührt mit einer gefühlvollen Ballade.

Der Graf von Unheilig präsentiert eine musikalische Liebeserklärung an seine Frau. Neue Musik gibt es von Wincent Weiss und Johannes Oerding. Jeanette Biedermann präsentiert eine neue Version ihres Hits "Rock my Life". Mit einer atemberaubenden Performance am Klavier begeistert Pianist Joja Wendt und unterstützt Gastgeber Giovanni Zarrella, der sein Publikum mit besonderen Liebesbotschaften und Liebesliedern überrascht. Zwei Weltklasse-Künstler komplettieren das Staraufgebot: Chris Norman und Chris de Burgh, der mit "The Lady In Red" vor genau 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen komponiert hat. Selbstverständlich darf sein Welthit an diesem Abend für die Liebe nicht fehlen.

Sechs große Musikshows zur besten Sendezeit

Am Samstag, 25. April 2026, wird Giovanni Zarrella seine Zuschauer live aus Göttingen begrüßen. Eine Aufzeichnung der Musikshow am Mittwoch, 29. April 2026, in Göttingen, ist für den September im ZDF geplant. Darüber hinaus plant das ZDF ein Open-Air-Special der "Giovanni Zarrella Show" unter dem Motto "Die große Sommerparty", welches auf dem Gelände des ZDF-Fernsehgarten stattfinden wird. Drei weitere Shows sind zum Jahresende geplant, darunter auch wieder "Die große Weihnachtsshow", die Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor, eine Liveshow sowie eine Aufzeichnung der Musikshow, die in 2027 ausgestrahlt wird.

