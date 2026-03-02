PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26

Mo., 2.3.

Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten:

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Krieg in Nahost
          Moderation: Andreas Klinner
          Im Streaming: 2. März 2026, 19.25 Uhr bis 2. März 2028


(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)

________________________

Bitte Programmänderung ab 23.40 Uhr beachten:

23.40     Markus Lanz   (VPS 23.39/HD/UT)
          Deutschland 2026

 0.40     heute journal update   (VPS 23.40)

 0.55     Ende des Kreises   (VPS 23.55)

 2.30     Butter bei die Fische   (VPS 1.30)

 4.00    Iran und die Bombe   (HD/UT)
         Vom Partner zum Feind
         Film von Klaus Wollscheid
         (Erstsendung 19.4.2023) 
         Deutschland 2022

 4.45-    hallo deutschland
 5.30

("Die Gleichung ihres Leben" verschiebt sich auf Di., 3.3. 2.15 Uhr.)


Di., 3.3.

Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     Mord im Mittsommer   (VPS 2.10)

 2.15     Die Gleichung ihres Lebens
          (Text und weitere Angaben s. 2.3.2026, 3.00 Uhr)

 4.00     Harry Wild - Mörderjagd in Dublin   (VPS 3.40)

 4.45-    hallo deutschland   (VPS 5.10)
 5.30

(Die Wiederholungen "No Way Up" und "WISO" entfallen.)
















Woche 11/26

Sa. 7.3.

Bitte Folgenänderung beachten:

19.25     Die Bergretter
          Verbrannte Erde (2)
          (Text und weitere Angaben s. Sa., 28.2.2026, 19.25 Uhr)

Die weiteren Folgen um 19.25 Uhr werden wie folgt verschoben:

14.03.     Ausgesetzt (1)
21.03.     Ausgesetzt (2)
28.03.     Augen auf (1)
04.04.     Augen auf (2)
11.04.     Roter Schnee (1)



Woche 15/26

Mi., 8.4.

Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten:

 1.00     auslandsjournal - die doku: Ungarn vor der Wahl

 1.45     Tschernobyl - Die Katastrophe   (VPS 1.30)

 2.30     frontal-Dokumentation   (VPS 2.15)
          Russlands Atomgeschäfte - Europa in der Falle

 3.15     planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel   (VPS 3.00)

 3.45     Die Spur   (VPS 3.30)
          Blutgold - Die Macht der Kartelle

 4.30     Orangen – Genuss mit Beigeschmack   (VPS 4.15)

 5.15-    hallo deutschland   (VPS 5.00)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren