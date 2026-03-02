ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26 Mo., 2.3. Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Krieg in Nahost Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 2. März 2026, 19.25 Uhr bis 2. März 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.) ________________________ Bitte Programmänderung ab 23.40 Uhr beachten: 23.40 Markus Lanz (VPS 23.39/HD/UT) Deutschland 2026 0.40 heute journal update (VPS 23.40) 0.55 Ende des Kreises (VPS 23.55) 2.30 Butter bei die Fische (VPS 1.30) 4.00 Iran und die Bombe (HD/UT) Vom Partner zum Feind Film von Klaus Wollscheid (Erstsendung 19.4.2023) Deutschland 2022 4.45- hallo deutschland 5.30 ("Die Gleichung ihres Leben" verschiebt sich auf Di., 3.3. 2.15 Uhr.) Di., 3.3. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 Mord im Mittsommer (VPS 2.10) 2.15 Die Gleichung ihres Lebens (Text und weitere Angaben s. 2.3.2026, 3.00 Uhr) 4.00 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.40) 4.45- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30 (Die Wiederholungen "No Way Up" und "WISO" entfallen.) Woche 11/26 Sa. 7.3. Bitte Folgenänderung beachten: 19.25 Die Bergretter Verbrannte Erde (2) (Text und weitere Angaben s. Sa., 28.2.2026, 19.25 Uhr) Die weiteren Folgen um 19.25 Uhr werden wie folgt verschoben: 14.03. Ausgesetzt (1) 21.03. Ausgesetzt (2) 28.03. Augen auf (1) 04.04. Augen auf (2) 11.04. Roter Schnee (1) Woche 15/26 Mi., 8.4. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 auslandsjournal - die doku: Ungarn vor der Wahl 1.45 Tschernobyl - Die Katastrophe (VPS 1.30) 2.30 frontal-Dokumentation (VPS 2.15) Russlands Atomgeschäfte - Europa in der Falle 3.15 planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel (VPS 3.00) 3.45 Die Spur (VPS 3.30) Blutgold - Die Macht der Kartelle 4.30 Orangen – Genuss mit Beigeschmack (VPS 4.15) 5.15- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30

