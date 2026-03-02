ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 13. März 2026, 23.35 Uhr

Das Literarische Quartett

Mainz (ots)

Bitte aktuellen Programmtext beachten: Freitag, 13. März 2026, 23.35 Uhr Das Literarische Quartett Gastgeberin Thea Dorn diskutiert im "Literarischen Quartett" mit Eva Menasse, Adam Soboczynski und Simon Strauß über vier Bücher. Besprochen werden: Siri Hustvedt: "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung", Lukas Rietzschel: "Sanditz", Ben Shattucks: "Eine Geschichte der Sehnsucht" und Ece Temelkuran: "Nation of Strangers. Unsere Heimat sind wir". "Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensembles am runden Tisch aufgezeichnet.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell