ZDF

ZDF-Programmhinweis
Freitag, 13. März 2026, 23.35 Uhr
Das Literarische Quartett

Mainz (ots)

Bitte aktuellen Programmtext beachten:

Freitag, 13. März 2026, 23.35 Uhr 
Das Literarische Quartett 

Gastgeberin Thea Dorn diskutiert im "Literarischen Quartett" mit Eva Menasse, Adam Soboczynski und Simon Strauß über vier Bücher. 

Besprochen werden: Siri Hustvedt: "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung", Lukas Rietzschel: "Sanditz", Ben Shattucks: "Eine Geschichte der Sehnsucht" und Ece Temelkuran: "Nation of Strangers. Unsere Heimat sind wir".

"Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensembles am runden Tisch aufgezeichnet.

