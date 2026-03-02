ZDF

Krieg in Nahost: "ZDF spezial" und Sonderausgabe von "Markus Lanz"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Es ist Tag 3 der Angriffe auf Iran. Mit jedem Tag spitzt sich der Krieg in Nahost weiter zu, heute kommt noch die Eskalation zwischen Israel und dem Libanon hinzu. Aus diesem Anlass sendet das ZDF am Montag, 2. März 2026, 19.25 Uhr, erneut ein "ZDF spezial" zum "Krieg in Nahost", moderiert von Andreas Klinner. Zudem nimmt das ZDF aus diesem Anlass eine Sonderausgabe von "Markus Lanz" am Montag, 2. März 2026, ins Programm: Ab 23.40 Uhr ordnet die Gesprächsrunde bei "Markus Lanz" die aktuellen Ereignisse ein.

Das "ZDF spezial" berichtet über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Beleuchtet wird unter anderem auch die Situation an den internationalen Flughäfen, wo Zehntausende Passagiere gestrandet sind. Zudem werden die Auswirkungen auf die Börsen, den Öl- und den Goldpreis in Gesprächen mit Expertinnen und Experten thematisiert.

"Markus Lanz" am späten Montagabend

Die militärische Eskalation im Konflikt mit dem Iran verändert die geopolitische Lage im Nahen Osten grundlegend. Die Sonderausgabe von "Markus Lanz" analysiert ab 23.40 Uhr die strategischen Hintergründe und beleuchtet die internationalen Auswirkungen.

Die Gäste bei Markus Lanz:

Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Der Chefredakteur des Magazins "zenith" erläutert die unterschiedlichen Interessen der Akteure und skizziert mögliche Weiterentwicklungen. Er zweifelt an einem schnellen Kollaps des Regimes im Iran.

Frank Sauer, Militär-Experte

Der Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr München sieht in der Eskalation in Nahost einen "Weltneuordnungskonflikt". Er spricht über den Status des iranischen Atom- und Raketenprogramms sowie über die Auswirkungen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Diba Mirzaei, Iran-Forscherin

Die Expertin vom GIGA-Institut beleuchtet die innenpolitische Situation im Iran. Sie gibt eine Einschätzung zur Stabilität des herrschenden politischen Systems, zur Verfasstheit der iranischen Opposition und zu den Konsequenzen des Krieges für die iranische Gesellschaft.

Thomas Reichart, Korrespondent

Zugeschaltet aus Tel Aviv berichtet der Leiter des ZDF-Studios über die Lage in Israel und analysiert, welchen Anteil die Regierung Netanjahu an der Entscheidung der USA für einen Angriff auf das iranische Regime hatte.

Cathryn Clüver Ashbrook, Politologin

Zugeschaltet aus New York City erklärt die Deutsch-Amerikanerin die politischen Hintergründe der Entscheidung Donald Trumps zum Angriff auf den Iran und erläutert, welchen innenpolitischen Einfluss die Ereignisse in den USA selbst haben.

Kontakt Bei Fragen zum "ZDF spezial" und zu "Markus Lanz" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zu "Markus Lanz" im ZDF erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen ZDFheute Liveblog zum Angriff auf Iran "ZDF spezial" im ZDF-Streaming-Portal

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell