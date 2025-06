Grünwelt Energie

Grünwelt Energie empfiehlt: Sommerzeit für Heizungsmodernisierung nutzen

Der Umstieg auf klimafreundlichen und kostengünstigen Wärmestrom macht besonders im Sommer Sinn - denn Verbraucher profitieren gleich von mehreren Vorteilen.

Die Sommermonate bieten optimale Bedingungen für eine Heizungsmodernisierung. Wer in dieser Zeit beispielsweise eine Wärmepumpe installiert, stößt auf eine geringere Nachfrage bei Handwerksbetrieben. Das bedeutet in der Regel eine bessere Terminverfügbarkeit und mitunter günstigere Preise. Ohne akuten Heizbedarf erfolgt die Installation mit ausreichend Zeit für die Planung, eventuelle bauliche Anpassungen und das Stellen von Förderanträgen. Grünwelt Energie bietet hiernach spezielle Wärmestromtarife an und unterstützt Verbraucher auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten Wärmeversorgung.

Wärmepumpen nutzen Umweltenergie aus Luft, Erde oder Wasser zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Der Energieverbrauch und die Betriebskosten sinken, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nimmt ab. Wärmestromtarife sind zudem oft günstiger als herkömmlicher Haushaltsstrom.

Vielfältige Förderungen zur Modernisierung rechtzeitig sichern

Die Installation einer Wärmepumpe ist eine Investition in die Zukunft. Förderprogramme verfügen oft über jährliche Budgets; eine frühzeitige Beantragung erhöht die Chancen auf Bewilligung. "Für Wärmepumpen gibt es in Deutschland umfangreiche Fördermöglichkeiten. So ist beispielsweise eine Förderung von bis zu 70 % der Investitionskosten bei Sanierungen möglich. Hierzu zählen Programme wie das der BEG, KfW-Kredite mit Tilgungszuschüssen für Neubauten sowie Steuerboni bei nachträglicher Installation", erklären die Experten von Grünwelt Energie. Voraussetzung ist oft, dass das Gebäude mindestens fünf Jahre alt ist und der Antrag vor Beginn der Maßnahme gestellt wird.

Feinjustierung und Nachbesserungen vor der Heizsaison

Neben finanziellen Vorteilen bietet die Umstellung im Sommer die Möglichkeit, die neue Anlage in Ruhe zu testen und zu optimieren - bevor es kalt wird.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

