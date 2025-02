Grünwelt Energie

Grünwelt Energie zeigt, wie Ökostrom mit konventioneller Energie preislich mithalten kann

Sie ist grün und günstig: Grünwelt Energie erklärt, warum Öko-Energie nicht mehr kostet als konventioneller Strom - und oft sogar günstiger sein kann.

Wie wirkt sich der Umstieg auf Ökostrom auf die Stromrechnung aus? Viele Verbraucher zögern beim Wechsel zu grünen Anbietern, weil sie höhere Kosten befürchten. Doch die Zeiten, in denen nachhaltige Energie teurer war, sind längst vorbei. "Diese Annahme stammt aus einer Zeit, in der erneuerbare Energien noch nicht so weit verbreitet waren", sagen die Experten von Grünwelt Energie.

Ökostromtarife können sogar günstiger sein als die Grundversorgung mit Strom aus fossilen Energieträgern. Das liegt unter anderem an den gesunkenen Erzeugungskosten für Wind- und Solarenergie sowie an staatlichen Förderungen, die den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen. Ein entscheidender Faktor ist auch die zunehmende Einspeisung von Ökostrom ins Netz. Durch technologische Fortschritte und eine wachsende Nachfrage können Anbieter wie Grünwelt attraktive Tarife anbieten.

Vorteile durch Grünwelt-Boni und Tarifrechner

Ökostrom bietet zahlreiche Pluspunkte: Er wird aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft gewonnen, so dass die Erzeugung deutlich weniger CO2 verursacht und so ein wichtiger Hebel zum Schutz gegen die schlimmen Folgen des Klimawandels darstellt. Ein Wechsel zu Grünwelt Energie als Preissieger 2024 und Sparchampion lohnt sich also doppelt - für den Geldbeutel und für den Klimaschutz.

Grünwelt bietet Tarife mit einer 12-monatigen Preisgarantie. Abweichungen sind nur bei Änderungen durch staatliche Abgaben und Umlagen zu erwarten. Der Vergleich von Ökostromtarifen lohnt sich. Zudem gibt es eine Reihe von Boni: Neukunden erhalten etwa einen Sofortbonus nach 60 Tagen sowie einen weiteren Bonus nach einem Jahr.

Auf der Website von Grünwelt Energie können mit einem Tarifrechner schnell die möglichen Einsparungen bei einem Tarifwechsel ermittelt werden. Mit dem TÜV-geprüften Grünwelt-Ökostrom profitieren Kunden nicht nur von fairen Preisen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

