DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

"Deutschlands Beste Online-Shops 2025"

Renommierter E-Commerce-Award - Votum aus rund 70.000 Kundenmeinungen - Feierliche Preisverleihung

Berlin (ots)

Ob Mode, Technik oder Möbel - wer online einkauft, profitiert von großer Auswahl, flexibler Lieferung und komfortablen Rückgabemöglichkeiten. Kein Wunder, dass das Shopping im Netz boomt. Doch nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen. Eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops wirklich herausragen. Heute wird in 93 Kategorien der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr sowohl E-Commerce-Größen als auch Spezialisten, etwa Amazon, Ahrens + Sieberz, Bofrost.de, Hellweg.de, Höffner, Mediamarkt.de, Reifen.com, Samsung, Sofa.de oder Westwing. Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, resümiert: "Besonders positiv bewerten die Kundinnen und Kunden den Informationswert und die Nutzerfreundlichkeit von Website und App sowie die Bestellbedingungen und Zahlungsoptionen. Kritischer wird das Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen: Knapp ein Viertel der Befragten zeigt sich hiermit nicht zufrieden. Insgesamt erzielen die Online-Shops aber erfreuliche Ergebnisse im zumeist guten Bereich."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Online-Shops stehen im intensiven Wettbewerb - nicht nur beim Preis, sondern auch beim Service, Angebot und Shoppingerlebnis. Der Award zeigt, welchen Anbietern es am besten gelingt, das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden zu gewinnen."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Abwicklung von Retouren. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden floss in das Gesamtergebnis ein. Es wurden 69.370 Stimmen zu insgesamt 1.284 Unternehmen abgegeben. In die Einzelauswertung gelangten 859 Online-Shops mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.

"Deutschlands Beste Online-Shops 2025"

(Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)

Generalisten

Generalisten (mit Filialen): Aldi-Onlineshop.de, Lidl.de, Tchibo.de

Generalisten (ohne Filialen): Amazon, Otto, QVC

Haus & Garten

Badausstattung: Baddepot.de, Emero, Megabad

Bauen & Heimwerken (mit Filialen): Bauhaus.info, Hellweg.de, Hornbach.de

Bauen & Heimwerken (ohne Filialen): Gotools.de, Kömpf24, Werkzeugstore24

Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Photolini.de

Dachbleche: Dachbleche24.de, Mein-Dach24, Trapezblech-Onlineshop.de

Flaschen & Glasbehälter: Flaschen.shop, Flaschenbauer.de, Flaschendiscount

Fliesen: Fliesen24.com, Fliesenprofi.de, Fliesenrabatte.de

Gartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de (Gartenhaus.com), Mein-Gartenhaus-Shop.de, Mein-Gartenshop24

Gartenmöbel: Gartenmöbel Company, Garten-und-Freizeit.de, Gartenundmoebel.de

Gartentechnik: Gartengeraete-Onlineshop.de, Hansen Gartentechnik, Weber-Gartentechnik.de

Gartenzäune: Gartenzaun24.de, Zaun24.de, Zaunfuchs.de

Geländer: Geländersysteme Weber (Inox-Weber.de), Hörr, Metall & Gestaltung Peter Schmitz (Schmitz-Peter.de)

Glasprodukte nach Maß: Glasprofi24, Myspiegel.de, Troas.Shop

Haushalt: 3pagen.de, Hagen Grote, Mediashop.tv

Maßmöbel: Form.bar, Schrankplaner.de, Schrankwerk.de

Parkett & Holzböden: Bodenverkauf.de, Floor24, Parkettrabatte.de

Pflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Plantura

Polstermöbel (ohne Filialen): Furnster.de, Sofa.de, Sofanella.de

Poolbedarf: Poolmegastore, Poolpowershop, Poolsana

Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: DeinBett.de, Matratzen-Concord.de, MFO Matratzen

Sonnensegel & Markisen: Markisen-Paradies.de, Sonnenmax, Sonnensegel-nach-Mass.de

Tapeten: Tapeten No1, Tapetenshop.de, Tapetenstudio.de

Verpackungen: BB-Verpackungsshop.de, Kartons24.de, Onlinepack.de

Wand & Boden: Billigerluxus.de, Teppichscheune, Teppichversand24

Wohnen Generalisten (mit Filialen): Höffner, Ikea, Jysk

Wohnen Generalisten (ohne Filialen): Home24.de, Westwing, Wohnen.de

Technik

Balkonkraftwerke: Offgridtec, Priwatt, Yuma

Druckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Druckerzubehoer.de, Tonerpreis.de

Elektronik (mit Filialen): Expert.de, Mediamarkt.de, Medimax.de

Elektronik (ohne Filialen): Conrad.de, Notebooksbilliger.de, Reichelt Elektronik

Elektronikhersteller: Acer, Medion, Samsung

Haustechnik & Heizung: Heima24, Heizung-billiger.de, Raleo

Kameras: Foto Erhardt, Foto Koch, Teltec

Kfz-Zubehör: Autodoc, Kfzteile24, Reifen.com

Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Grobi.tv, Hifi-Regler, Visunext

Sicherheitstechnik: Gräfe24, Sicher24, Wagner-Sicherheit.de

Smart Home: Smart-Life24.de, Somfy, Telekom Magenta Smart Home

Wallboxen: Energieloesung.de, The Mobility House, Wallboxcenter.de

Mode & Accessoires

Beauty: Asambeauty.com, Beautywelt.de, Flaconi.de

Fashion (mit Filialen): Breuninger, C&A, H&M

Fashion (ohne Filialen): About You, Bonprix, Zalando

Haarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hairshop-pro.de

Hut-Mode: Hut.de, Hutbreiter.de, Hutshopping.de

Schuhe: Deichmann, Schuhe24, Schuhplus

Taschen & Rucksäcke: Lieblingstasche.de, Taschenkaufhaus, Wardow

Trachten-Mode: Krueger-Dirndl.de, Moser (Trachten.de), Trachtenoutlet24

Kochen & Genießen

Alkoholfreie Weine & Spirituosen: Kolonne Null, Nüchtern.Berlin, The Mindful Drinking Club

Biershops: Beyond Beer, Bierlinie, Bierselect.de

E-Zigaretten: Dampfdorado, Riccardo-Zigarette.de, Vuse

Fleischversand: Der-Ludwig.de, Otto Gourmet, Yourbeef

Geschirr & Besteck: Kitchen Cabinet, Royal Dining, Tischideen-und-Ambiente.de

Kaffee & Espresso: Dinzler.de, Kaffee24, Kaffeezentrale

Online-Supermärkte: Knuspr.de, Picnic, Rewe.de

Pizzaöfen & Zubehör: Pizza1.de, Waldispizza.de

Pod-Systeme: Blu, Intaste.de, Vuse

Spirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Weisshaus.de

Tabakwaren: Tabak Brucker, Tabak-Börse24.de, Tabakguru

Tee & Zubehör: Teaworld, Teegschwendner.de, Teekanne

Tiefkühlgerichte: Bofrost.de, Eismann.de, Frosta.de

Wein: Hawesko, Vinos.de, Weinfreunde.de

Beruf

Arbeitsschutz-Produkte: Mascot Webshop, Strauss.com, Würth Modyf

Berufsbekleidung: 7Days.de, Berufskleidung24.de, Como (Modische-Berufsbekleidung.de)

Betriebs-, Lager- und Bürobedarf: Schäfer Shop, Shop.Lagerkonzept.com, Verpackungsteam.de

Freizeit

Babygeschenke (personalisiert): Elefantasie, Kidslino, Little Stars

DJ-Equipment: Deejayladen.de, Recordcase.de, Rockshop.de

Erotik: Amorelie, Eis.de, Liebeslust.de

Fotoanbieter (mit Filialen): Cewe.de, Lidl-Foto.de, Rossmann-Fotowelt.de

Fotoanbieter (ohne Filialen): Myposter, Pixum, Snapfish

Geschenkefinder: Geschenke-online.de, Personello, Proidee.de

Kunstdrucke: Dotcom Canvas, Posterlounge, Wall-art.de

Künstler- und Bastelbedarf: Boesner, Buttinette, VBS-Hobby.com

Münzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, Heubach-Edelmetalle.de, MP-Edelmetalle.de

Nähmaschinen: Nähwelt Flach, Nähwelt Schweizer, W6 Wertarbeit

Online-Postkarten: MyPostcard, Power Ecard, Urlaubsgruss.com

Puzzles & Fotopuzzles: Myravensburger.com, Puzzleyou.de, Schmidt-Fotopuzzle.de

Tickets: Eventim, Myticket.de, Ticket Online

Sport & Hobby

Campingzubehör: Camping Wagner, Camping-Kaufhaus.com, Campingplus.de

Crossfit: Affenhand, Suprfit, Wodstore

E-Bikes - Refurbished: Bikemove.de, Rebike.com, Velio

E-Bikes - Spezialisten: Ebike-24.com, E-Bike-only.de, Elektrofahrrad24.de

Fahrräder: Biker-Boarder, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.de

Fahrradzubehör: Bike-Components.de, Bobshop.com

Fanartikel Film & Musik: Elbenwald, Emp.de, Getdigital.de

Golf: Golf24.com, Golflädchen.de, Mygolfoutlet.de

Hochzeitsbedarf: Cotton Bird, Hochzeitideal.de, Meine Hochzeitsdeko

Hundebedarf: Hundeshop.de, Wolfsblut.com

Jagd: Askari Jagd-Shop (Jagd.de), Grube, Jagdwelt24

Outdoor & Abenteuer: Bergfreunde.de, Bergzeit.de, Outaway

Pokale & Trophäen: Pokale-NRW.de, Pokal-Fabrik.de, Vereinsbedarf Deitert

Tanzsport: Dance Affairs, Tanzmuster.de, Tanz-Taxi

Teleskope: Astroshop.de, Bresser

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell