Award: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2025

Qualität als Kaufkriterium - Über 43.000 Kundenurteile - Award würdigt die stärksten Anbieter in 66 Kategorien

Hamburg/Köln (ots)

Ob Dienstleister oder Hersteller - wer hohe Qualität bietet, überzeugt zunehmend die Kundschaft. Verbraucherinnen und Verbraucher sind heute eher bereit, für Qualität mehr zu bezahlen. Genau hier setzt der neue Award "Deutschlands Qualitäts-Sieger" an. Erstmalig zeichnen das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv Unternehmen aus, die mit besonderer Qualität punkten (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Insgesamt 43.467 abgegebene Kundenmeinungen bilden die Grundlage für die Auszeichnung der Qualitäts-Sieger in 66 unterschiedlichen Award-Kategorien, die die Vielfalt der deutschen Wirtschaft widerspiegeln. "Welche Unternehmen in Sachen Qualität halten, was sie versprechen, macht unser neu ins Leben gerufener Award sichtbar. Die Ergebnisse stellen somit eine wichtige Orientierungshilfe für jedermann dar", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine: "Transparenz und Orientierung sind Kernanliegen unserer Wirtschaftsberichterstattung. Der neue Award ergänzt dieses Profil und zeigt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, welche Unternehmen führend in puncto Qualität sind."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Unternehmen in den Bereichen Qualität der Produkte/Dienstleistungen, Angebot, Kundenservice und Zuverlässigkeit untersucht. Dabei fanden vielzählige Einzelaspekte Berücksichtigung, etwa die Wertigkeit, Langlebigkeit und Ausführung der Produkte, der Nutzen und die Funktionalität, die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die Zuverlässigkeit der Produkte und Dienstleistungen, die Kontaktmöglichkeiten per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media, die Qualität der Reaktionen auf Kundenanfragen sowie der Informationswert und die Usability der Websites. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Es wurden 932 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gelangten 561 Anbieter, für die 100 Kundenstimmen eingingen. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Unternehmen gibt es pro Kategorie bis zu drei Preisträger.

PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS QUALITÄTS-SIEGER 2025"

(alphabetische Reihenfolge)

Reise & Mobilität

Autoreifen: Bridgestone, Continental, Dunlop

Busreisen (Veranstalter): Leitner Reisen, SZ-Reisen, Wörlitz Tourist

E-Bikes (Spezialisten): Kalkhoff, Riese & Müller

Fahrradanhänger: Croozer, Hauck, Thule

Fahrräder: Bulls, Giant, Specialized

Fahrradzubehör: Abus, Ortlieb, Sigma

PKW-Anhänger: Böckmann, Humbaur, Sigg

Wohnmobile/Wohnwagen: Dethleffs, Fendt-Caravan, Hymer

Wohnen & Haushalt

Bettwaren: Befa Limburg Bettwarenfabrik, Billerbeck, Paradies

Blumenversender: Blume2000, Euroflorist, Fleurop

Gartengeräte (Handelsmarken): Mr. Gardener (Hagebau), Parkside (Lidl), Primaster (Globus Baumarkt)

Gefrierschränke/-truhen: Bosch, Liebherr, Miele

Geschirrspüler: Bosch, Miele, Siemens

Haarpflegeprodukte (Handelsmarken): Balea (dm), Isana (Rossmann)

Haarpflegeprodukte (Marken): Garnier Fructis, Garnier Wahre Schätze, Pantene Pro-V

Heißluftfritteusen: Ninja, Philips, Tefal

Kaffeevollautomaten: Jura, Philips, WMF

Kaminöfen: Brunner, Skantherm, Wamsler

Küchenmaschinen mit Kochfunktion: Kenwood, KitchenAid, Vorwerk Thermomix

Kühlschränke: Bosch, Liebherr, Miele

Matratzen: Bett1.de, Schlaraffia, Tempur

Pflastersteine/Terrassenplatten: EHL, Kann, Rinn

Staubsauger: Kärcher, Miele, Samsung

Trockner: Bauknecht, Miele, Siemens

Wasch-/Reinigungsmittel (Handelsmarken): Denkmit (dm), Domol (Rossmann), W5 (Lidl)

Waschmaschinen: Bosch, LG Electronics, Miele

Waschtrockner: Bosch, LG Electronics, Samsung

Werkzeugkoffer : Knipex, KS Tools, Würth

Lebensmittel

Brotwaren: Harry-Brot, Lieken, Pema/Frankenkorn

Feinkostsalate: Kühne, Nadler Feinkost, Popp Feinkost

Fleischalternativprodukte: Garden Gourmet, Rügenwalder Mühle, The vegetarian Butcher

Food-DIY-Sets: Brotliebling, Gastro Brennecke, Kaese-selber.de

Fruchtsäfte (Handelsmarken): Gut & Günstig (Edeka), K-Classic (Kaufland), Rewe Beste Wahl

Fruchtsäfte (Marken): Albi, Hohes C, Pfanner

Gewürze: Ankerkraut, Fuchs, Ostmann

Hals-/Hustenbonbons: Em-Eukal, Pulmoll, Ricola

Lebensmittel (Handelsmarken): Gut Bio (Aldi), K-Classic (Kaufland), Milbona (Lidl)

Milchalternativprodukte: Alpro, Oatly, Simply V

Müsli: Dr. Oetker, Kölln, Mymuesli

Suppen Erasco, Little Lunch, Natur Werk

Wasserspender-Miete: Culligan, Welltec

Technik

Computerbildschirme: Asus, Lenovo, Samsung

Computerzubehör: Asus, Dell, Logitech

Drucker: Brother, HP, Kyocera

Fernseher: Panasonic, Samsung, Sony

Haarstyling-Geräte: Babyliss, Dyson, ghd

IPL-Haarentfernungsgeräte: Braun, Philips, Silk´n

Lautsprecher: JBL, Nubert, Teufel

Webhosting (Anbieter): All-inkl.com, DomainFactory, Hetzner Online

Kind und Familie

Baby-/Kinderpflegeprodukte: Hipp Babysanft, Penaten, Weleda Baby

Babyausstattung/Kinderbedarf: MAM, NUK, Philips Avent

Kinderbetten: Geuther, Kubuk Kids, Paidi

Kindertragen: Ergobaby, Kokadi, Manduca

Kinderwagen: Cybex, Hartan, Maxi-Cosi

Schulranzen: Ergobag, Scout, Step by Step

Windeln (Handelsmarken): Babydream (Rossmann), Babylove (dm), Lupilu (Lidl)

Windeln (Marken): Hipp, Pampers

Mode und Accessoires

Carrybags/Einkaufstaschen: Achilles, Andersen Shopper Manufaktur, Reisenthel

Damenwäsche: Lascana, Schiesser, Triumph

Koffer/Reisegepäck: Eastpak, Rimowa, Samsonite

Schuhe: Gabor, Rieker, Tamaris

Strümpfe/Socken: Burlington, Elbeo, Falke

Dienstleister

Digitale Zeiterfassung: Awork, Sawayo, ZEP

Essen auf Rädern: Casino Menüservice, Menue Express (Menue-Express.com), Meyer Menü

Reinigungsunternehmen: Geiger Facility Management, Götz, Wisag

Telekommunikationslösungen (Dienstleister): Brandl Computer, Placetel, WSV Systemhaus

