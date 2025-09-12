WERIT GmbH & Co. KG

Kunststoffverarbeiter WERIT: Konsolidierung der Produktionskapazitäten

WERIT setzt strategische Neuausrichtung fort und bündelt Produktion in Deutschland

Altenkirchen (ots)

Der Kunststoffverarbeiter WERIT setzt den laufenden Transformationsprozess stringent fort und bündelt seine Kräfte in Deutschland am Stammsitz Altenkirchen sowie am Standort Buchholz in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Traditionsunternehmens wird das Werk am Standort Ottendorf bei Dresden geschlossen.

Ekkehard Schneider, Sprecher der Gesellschafterversammlung von WERIT, erklärt: "Wir haben die Entscheidung, das Werk in Ottendorf nicht fortzuführen, sorgfältig abgewogen, um die langfristige Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten zu können. Wir nehmen unsere unternehmerische Verantwortung wahr und bündeln unsere Produktionskapazitäten in Altenkirchen und Buchholz. Wir danken allen Mitarbeitenden in Ottendorf für ihren langjährigen, engagierten Einsatz."

Kerstin Dorn, CEO der WERIT-Standorte in Deutschland, betont: "Um WERIT erfolgreich in die Zukunft führen zu können, haben wir vor einem Jahr einen umfassenden Transformationsprozess gestartet. Wir erneuern WERIT ganzheitlich, um unserem Anspruch als führender Kunststoffverarbeiter auch in den nächsten Jahrzehnten gerecht werden zu können und unseren Kunden hochwertige Produkte zu attraktiven Konditionen bieten zu können."

Jüngste Neuerung bei WERIT ist die im Frühjahr 2025 gegründete Business Unit Rekonditionierung: Dort bündelt WERIT seine Kompetenz in Sachen Kreislaufwirtschaft und setzt neue Maßstäbe in der Wiederverwertung von Großverpackungen wie etwa sogenannter IBC- (Intermediate Bulk Container) Kunststoffbehälter.

Über WERIT

Das Familienunternehmen WERIT mit mehr als 600 Mitarbeitenden in ganz Europa ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Verpackungslösungen für verschiedenste Branchen und einem umfassenden Produktsortiment in der Haus- und Gebäudetechnik. Bereits vor 75 Jahren hat sich der Gründer Dr. Helmhold Schneider mit innovativer Weitsicht als Problemlöser für individuelle Kundenanforderungen verstanden. Dies führt das gesamte Team WERIT in den zwei Hauptgeschäftsfeldern Industrieverpackungen und Gebäudetechnik fort - gemäß unserem Selbstverständnis: WERIT - We'r it.

Original-Content von: WERIT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell