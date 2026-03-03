PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26

Fr., 6.3.

14.50     sportstudio live 

          Weltcup Skispringen
          Männer
         . . .

          Bitte Änderung und Ergänzung beachten:
          ca. 16.20 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Abfahrt Frauen
          Zusammenfassung aus Val di Fassa/Italien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
         . . .

          Leichtathletik bei sportstudio.de: ISTAF Indoor aus Berlin
          mit Kommentator Felix Tusche ab 18.15 Uhr im Livestream

("Weltcup Nordische Kombination - Skispringen Männer" entfällt.)



Woche 11/26

Sa., 7.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 9.15     sportstudio live   (HD/UT)

          Eishockey: DEL, 49. Spieltag
          Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin
          Zusammenfassung von Freitagabend
          Kommentator: Konstantin Klostermann

          ca. 9.25 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Riesenslalom Männer, 1. Lauf
          Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Fabian Meseberg

          ca. 10.00 Uhr
          Leichtathletik
          ISTAF Indoor
          Zusammenfassung aus Berlin
          Kommentator: Sebastian Ungermanns

          ca. 10.15 Uhr
          Rodel-Weltcup: Finale
          Doppelsitzer Männer, 2. Lauf
          Übertragung aus Altenberg
          Kommentator: Daniel Pinschower

_____________________________





zu Sa., 7.3.

          ca. 10.40 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Abfahrt Frauen
          Übertragung aus Val di Fassa/Italien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 11.50 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 11.55 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          Skispringen Mixed Team
          Zusammenfassung aus Lahti/Finnland
          Kommentatorin: Meili Scheidemann

          ca. 12.10 Uhr
          Snowboard-Weltcup
          Snowboardcross
          Zusammenfassung aus Erzurum/Türkei
          Kommentator: Felix Tusche

          ca. 12.25 Uhr
          Paralympics
          Erster Wettkampftag
          Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Expertin: Denise Schindler

          ca. 13.30 Uhr
          Biathlon-Weltcup
          12,5 km Massenstart Frauen
          Übertragung aus Kontiolahti/Finnland
          Kommentator: Volker Grube
          Co-Kommentator: Sven Fischer
          Moderation: Alexander Ruda
          Expertin: Denise Herrmann-Wick

          ca. 14.30 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          Langlauf Mixed Team Sprint
          Übertragung aus Lahti/Finnland
          Kommentatorin: Meili Scheidemann

          ca. 15.10 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Riesenslalom Männer, 2. Lauf
          Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Fabian Meseberg

          ca. 15.20 Uhr
          Langlauf-Weltcup
          Sprint Frauen und Männer
          Zusammenfassung aus Lahti/Finnland
          Kommentator: Heiko Klasen

          ca. 15.25 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

_____________________________






zu Sa., 7.3.

          ca. 15.30 Uhr
          Biathlon-Weltcup
          4x7,5 km Staffel Männer
          Übertragung aus Kontiolahti/Finnland
          Kommentator: Volker Grube
          Co-Kommentator: Sven Fischer
          Moderation: Alexander Ruda
          Expertin: Denise Herrmann-Wick

          ca. 17.05 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 17.10 Uhr
          Paralympics
          Erster Wettkamptag
          Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Expertin: Denise Schindler

          ca. 17.55 Uhr
          Rodel-Weltcup: Finale
          Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
          Übertragung aus Altenberg
          Kommentator: Daniel Pinschower

          ca. 18.10 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Männer, 2. Durchgang
          Übertragung aus Lahti/Finnland
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein


          Paralympics bei sportstudio.de ab 09.30 Uhr im Livestream

          Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 
          2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg 
          ab 12.30 Uhr im Livestream

          Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Doppelsitzer Frauen, 
          2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower 
          ab 15.05 Uhr im Livestream

          Skispringen bei sportstudio.de: Männer aus Lahti/Finnland 
          mit Kommentator Stefan Bier ab 17.00 Uhr im Livestream

          Fußball bei sportstudio.de: WM-Qualifikation der Frauen, 
          Norwegen – Deutschland aus Stavanger/Norwegen 
          ab 18.00 Uhr im Livestream


So., 8.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

10.15     sportstudio live 

          Alpiner Ski-Weltcup
          Slalom Männer, 1. Lauf
          Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Fabian Meseberg
____________________________


zu So., 8.3.

          ca. 10.40 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Super-G Frauen
          Übertragung aus Val di Fassa/Italien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 11.50 Uhr
          Rodel-Weltcup: Finale
          Einsitzer Männer, 2. Lauf
          Zusammenfassung aus Altenberg
          Kommentator: Daniel Pinschower

          ca. 12.00 Uhr
          Rodel-Weltcup: Finale
          Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
          Übertragung aus Altenberg
          Kommentator: Daniel Pinschower

          ca. 12.25 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 12.30 Uhr
          Paralympics
          Zweiter Wettkampftag
          Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Expertin: Denise Schindler

          ca. 13.25 Uhr
          Biathlon-Weltcup
          4x6 km Staffel Frauen
          Übertragung aus Kontiolahti/Finnland
          Kommentator: Volker Grube
          Co-Kommentator: Sven Fischer
          Moderation: Alexander Ruda
          Expertin: Denise Herrmann-Wick

          ca. 15.00 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 15.05 Uhr
          Paralympics
          Zweiter Wettkampftag
          Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Expertin: Denise Schindler

          ca. 15.30 Uhr
          Rodel-Weltcup: Finale
          Teamstaffel
          Zusammenfassung aus Altenberg
          Kommentator: Daniel Pinschower

          ca. 15.40 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Super Team, 2. Durchgang
          Übertragung aus Lahti/Finnland
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund
________________________________




zu So., 8.3.

          ca. 16.10 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 16.13 Uhr
          Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (HD/UT)
          Moderation: Rudi Cerne

          ca. 16.15 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Slalom Männer, 2. Lauf
          Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Fabian Meseberg

          Snowboard-Weltcup
          Snowboardcross
          Zusammenfassung aus Erzurum/Türkei
          Kommentator: Felix Tusche

          ca. 16.20 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Super Team, Finale
          Übertragung aus Lahti/Finnland
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 16.50 Uhr
          Biathlon-Weltcup
          15 km Massenstart Männer
          Übertragung aus Kontiolahti/Finnland
          Kommentator: Volker Grube
          Co-Kommentator: Sven Fischer
          Moderation: Alexander Ruda
          Expertin: Denise Herrmann-Wick

          Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein

          Paralympics bei sportstudio.de ab 10.00 Uhr im Livestream

          Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Einsitzer Männer, 
          2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower 
          ab 10.35 Uhr im Livestream

          Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Männer, 
          2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg 
          ab 12.30 Uhr im Livestream

          Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Teamstaffel aus Altenberg 
          mit Kommentator Daniel Pinschower ab 13.20 Uhr im Livestream

          Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Super Team, 
          1. Durchgang aus Lahti/Finnland mit Kommentator Stefan Bier 
          und Co-Kommentator Severin Freund ab 15.00 Uhr im Livestream

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren