ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26
Woche 10/26 Fr., 6.3. 14.50 sportstudio live Weltcup Skispringen Männer . . . Bitte Änderung und Ergänzung beachten: ca. 16.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Zusammenfassung aus Val di Fassa/Italien Kommentator: Julius Hilfenhaus . . . Leichtathletik bei sportstudio.de: ISTAF Indoor aus Berlin mit Kommentator Felix Tusche ab 18.15 Uhr im Livestream ("Weltcup Nordische Kombination - Skispringen Männer" entfällt.) Woche 11/26 Sa., 7.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.15 sportstudio live (HD/UT) Eishockey: DEL, 49. Spieltag Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin Zusammenfassung von Freitagabend Kommentator: Konstantin Klostermann ca. 9.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 1. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg ca. 10.00 Uhr Leichtathletik ISTAF Indoor Zusammenfassung aus Berlin Kommentator: Sebastian Ungermanns ca. 10.15 Uhr Rodel-Weltcup: Finale Doppelsitzer Männer, 2. Lauf Übertragung aus Altenberg Kommentator: Daniel Pinschower _____________________________ zu Sa., 7.3. ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Übertragung aus Val di Fassa/Italien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 11.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 11.55 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen Mixed Team Zusammenfassung aus Lahti/Finnland Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 12.10 Uhr Snowboard-Weltcup Snowboardcross Zusammenfassung aus Erzurum/Türkei Kommentator: Felix Tusche ca. 12.25 Uhr Paralympics Erster Wettkampftag Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien Moderation: Florian Zschiedrich Expertin: Denise Schindler ca. 13.30 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Kontiolahti/Finnland Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 14.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination Langlauf Mixed Team Sprint Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 15.10 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 2. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg ca. 15.20 Uhr Langlauf-Weltcup Sprint Frauen und Männer Zusammenfassung aus Lahti/Finnland Kommentator: Heiko Klasen ca. 15.25 Uhr heute Xpress (HD/UT) _____________________________ zu Sa., 7.3. ca. 15.30 Uhr Biathlon-Weltcup 4x7,5 km Staffel Männer Übertragung aus Kontiolahti/Finnland Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 17.05 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.10 Uhr Paralympics Erster Wettkamptag Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien Moderation: Florian Zschiedrich Expertin: Denise Schindler ca. 17.55 Uhr Rodel-Weltcup: Finale Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Altenberg Kommentator: Daniel Pinschower ca. 18.10 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Paralympics bei sportstudio.de ab 09.30 Uhr im Livestream Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg ab 12.30 Uhr im Livestream Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.05 Uhr im Livestream Skispringen bei sportstudio.de: Männer aus Lahti/Finnland mit Kommentator Stefan Bier ab 17.00 Uhr im Livestream Fußball bei sportstudio.de: WM-Qualifikation der Frauen, Norwegen – Deutschland aus Stavanger/Norwegen ab 18.00 Uhr im Livestream So., 8.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg ____________________________ zu So., 8.3. ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen Übertragung aus Val di Fassa/Italien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 11.50 Uhr Rodel-Weltcup: Finale Einsitzer Männer, 2. Lauf Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Daniel Pinschower ca. 12.00 Uhr Rodel-Weltcup: Finale Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Altenberg Kommentator: Daniel Pinschower ca. 12.25 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.30 Uhr Paralympics Zweiter Wettkampftag Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien Moderation: Florian Zschiedrich Expertin: Denise Schindler ca. 13.25 Uhr Biathlon-Weltcup 4x6 km Staffel Frauen Übertragung aus Kontiolahti/Finnland Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 15.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.05 Uhr Paralympics Zweiter Wettkampftag Zusammenfassung aus Mailand Cortina/Italien Moderation: Florian Zschiedrich Expertin: Denise Schindler ca. 15.30 Uhr Rodel-Weltcup: Finale Teamstaffel Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Daniel Pinschower ca. 15.40 Uhr Weltcup Skispringen Super Team, 2. Durchgang Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ________________________________ zu So., 8.3. ca. 16.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.13 Uhr Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (HD/UT) Moderation: Rudi Cerne ca. 16.15 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 2. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg Snowboard-Weltcup Snowboardcross Zusammenfassung aus Erzurum/Türkei Kommentator: Felix Tusche ca. 16.20 Uhr Weltcup Skispringen Super Team, Finale Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 16.50 Uhr Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Kontiolahti/Finnland Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Paralympics bei sportstudio.de ab 10.00 Uhr im Livestream Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Einsitzer Männer, 2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 10.35 Uhr im Livestream Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Männer, 2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg ab 12.30 Uhr im Livestream Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Teamstaffel aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 13.20 Uhr im Livestream Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Super Team, 1. Durchgang aus Lahti/Finnland mit Kommentator Stefan Bier und Co-Kommentator Severin Freund ab 15.00 Uhr im Livestream
