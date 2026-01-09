ZDF Programmänderung ab Woche 4/2026
Mainz (ots)
Woche 4/26 Di., 20.1. Bitte Sendelängenkorrektur um 00.15 Uhr beachten: 00.15 – WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft 05.30 ("hallo deutschland" Wiederholung um 5.00 Uhr entfällt) Woche 6/26 Mo., 2.2. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Der schwarze Schwan Bitte Korrektur der Unterzeile beachten: Thriller nach den Motiven der Romane von Elisabeth Herrmann Bitte streichen: ...dem gleichnamigen Roman... Di., 3.2. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli Bitte Ergänzungen beachten: Experte: René Adler
