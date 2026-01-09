ZDF Programmänderung ab Woche 4/2026

Mainz (ots) - Freitag, 09.01. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 „Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer“ entfällt 19.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 „Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information: Krieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab ...

mehr