ZDF

ZDF Programmänderung ab Woche 4/2026

Mainz (ots)

Woche 4/26


Di., 20.1.

Bitte Sendelängenkorrektur um 00.15 Uhr beachten:

00.15 –   WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft
05.30

("hallo deutschland" Wiederholung um 5.00 Uhr entfällt)



Woche 6/26


Mo., 2.2.

20.15     Der Fernsehfilm der Woche 
          Der schwarze Schwan
          Bitte Korrektur der Unterzeile beachten: 
          Thriller nach den Motiven der Romane von Elisabeth Herrmann

          Bitte streichen: ...dem gleichnamigen Roman... 


Di., 3.2.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, Viertelfinale
          Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Experte: René Adler

